Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
*Зара Ларссон появилась в платье с элементами оформления BURZ... 14
*METALLICA представит альбом в кинотеатрах 13
*Басист SEX PISTOLS выпускает сольный альбом 8
*CARMINE APPICE: «Потоковое вещание уничтожило музыкальный би... 8
*JOE LYNN TURNER: «Мир катится в ад» 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 18
*Новая песня OVERKILL 17
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 15
[= ||| все новости группы



*

Xandria

*



31 янв 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

6 дек 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

3 ноя 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

7 янв 2014 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в мае
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео XANDRIA



zoom
Two Worlds, новое видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 197

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом