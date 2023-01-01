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*MIKE PORTNOY снова в DREAM THEATER! 68
*Лидер W.A.S.P.: «Нельзя запрещать свободу высказываний» 60
*Вокалист IN FLAMES о телефонах на концертах: «Мне по барабан... 36
*Барабанщик METALLICA о новом альбоме: «Мне нравится то, что ... 30
*DAVE LOMBARDO считает SLAYER лучшей группой из «большой четв... 29
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Xandria

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1 ноя 2023 : 		 Концертное видео XANDRIA

18 авг 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

11 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от XANDRIA

27 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от XANDRIA

13 апр 2023 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

31 янв 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

6 дек 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

3 ноя 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA
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Концертное видео XANDRIA



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Valentine (Live at Masters of Rock 2023), новое концертное видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже.




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