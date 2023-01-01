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Новости
*XXV — бабка ягодка опять! 58
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
*MICK MARS подает в суд на MÖTLEY CRÜE и утверждает... 18
*Басист METALLICA — о новом альбоме: «Это лучший альбом из вс... 16
*Вокалист METALLICA представляет кассету с новым альбомом 16
*ACE FREHLEY заявил, что вместо извинений PAUL STANLEY нагруб... 15
*Барабанщик METALLICA: «В большинстве случаев сыграть быстро ... 10
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*XXV — бабка ягодка опять! 58
*Барабанщик METALLICA: «Надеюсь, у нас есть ещё десятилетие» 29
*Барабанщик METALLICA: «Комментарии? Почитываю-с!» 28
*UDO DIRKSCHNEIDER: «U.D.O. в данный момент имеют больше отно... 23
*LARS ULRICH назвал песни METALLICA, которые он любит исполня... 21
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Xandria

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13 апр 2023 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

31 янв 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

6 дек 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

3 ноя 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA
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Видео с текстом от XANDRIA



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XANDRIA опубликовали официальное видео с текстом на песню “My Curse Is My Redemption”, которая вошла в студийный альбом "The Wonders Still Awaiting".

XANDRIA Unveil Official Lyric Video For




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