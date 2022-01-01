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*Новое видео METALLICA 85
*Барабанщик METALLICA: «Думали утечёт, но нет!» 41
*Видео с первого выступления PANTERA 22
*Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления груп... 13
*TIM 'RIPPER' OWENS: «В ICED EARTH ни ногой!» 11
[= ||| все новости группы



*

Xandria

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6 дек 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

3 ноя 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

7 янв 2014 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в мае

25 окт 2013 : 		 В XANDRIA сменилась вокалистка
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|||| 6 дек 2022

Новое видео XANDRIA



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The Wonders Still Awaiting, новое видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже.




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