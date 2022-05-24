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Новое видео XANDRIA



Reborn, новое видео группы XANDRIA, доступно для просмотра ниже.



«Дорогие поклонники XANDRIA, группа наконец-то возродилась!



Это было довольно сложное испытание, и новое путешествие начинается прямо сейчас.



Многое еще будет впереди, и "Reborn" — это только первый признак жизни для всех вас, замечательные поклонники. Огромное спасибо за ваше терпение и поддержку в это время, необходимое для возвращения к жизни! Мы даже не можем выразить, насколько мы ценим теплые слова поддержки от многих из вас в последние дни! Спасибо вам всем! Мы искренне надеемся, что вам понравится эта новая песня!



Она рассказывает о том времени, когда вы чувствуете, что что-то очень ценное в вашей жизни, страсть, которой вы отдаете все свое сердце, вот-вот умрет — и что вам нужны все ваши силы, чтобы пройти через тяжелое для вас время, когда вы должны мучительно жертвовать и оставлять позади все, чтобы позволить чему-то возродиться. В этой песне определенно ощущается много страсти и души.



"Reborn" также представляет нашу новую певицу Ambre Vourvahis, которая идеально подходит для новой XANDRIA и о которой в ближайшее время вы узнаете чуть больше информации. В этой песне вы уже можете услышать некоторые из ее разнообразных вокальных граней, но она сумеет вас немало удивить в будущем, так что будьте готовы к некоторым сюрпризам...



Как вы видите, здесь также есть еще несколько новых лиц. Вот их имена: Dimitrios Gatsios (барабаны), Tim Schwarz (бас) и Rob Klawonn (гитара). И о них скоро вы тоже узнаете!



Наши бывшие участники ушли в новые музыкальные сферы, и мы желаем им всего наилучшего в будущем, в знак благодарности и уважения за то время, которое мы провели вместе, и за все, что они сделали для XANDRIA!



Мы хотим поделиться с вами заявлением бывших музыкантов группы Philip, Gerit и Marco:



«После долгого совместного пути, во время которого мы делились богатым опытом, но при этом развивались в разных направлениях, мы решили, что каждому из нас пора идти своей дорогой. Мы хотели бы поблагодарить поклонников за множество прекрасных воспоминаний и пожелать друг другу всего наилучшего в будущем. До скорой встречи со всеми вами в наших новых или старых проектах. Музыка по-прежнему будет связывать нас всех!



Philip, Gerit и Marco» http://www.xandria.de







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