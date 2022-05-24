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*Новая песня AVANTASIA 16
*Гитарист EXODUS: «Почти год не беру в рот крепкого и играю к... 14
*Новое видео GRAVE DIGGER 10
*Новое видео ARCH ENEMY 8
*На новом альбоме SOULFLY будет 10-минутный эпик 8
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Xandria

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24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

7 янв 2014 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в мае

25 окт 2013 : 		 В XANDRIA сменилась вокалистка

10 окт 2013 : 		 XANDRIA приступили к работе над альбомом

4 фев 2013 : 		 XANDRIA нашли басиста

24 авг 2012 : 		 XANDRIA в акустике
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Новое видео XANDRIA



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Reborn, новое видео группы XANDRIA, доступно для просмотра ниже.

«Дорогие поклонники XANDRIA, группа наконец-то возродилась!

Это было довольно сложное испытание, и новое путешествие начинается прямо сейчас.

Многое еще будет впереди, и "Reborn" — это только первый признак жизни для всех вас, замечательные поклонники. Огромное спасибо за ваше терпение и поддержку в это время, необходимое для возвращения к жизни! Мы даже не можем выразить, насколько мы ценим теплые слова поддержки от многих из вас в последние дни! Спасибо вам всем! Мы искренне надеемся, что вам понравится эта новая песня!

Она рассказывает о том времени, когда вы чувствуете, что что-то очень ценное в вашей жизни, страсть, которой вы отдаете все свое сердце, вот-вот умрет — и что вам нужны все ваши силы, чтобы пройти через тяжелое для вас время, когда вы должны мучительно жертвовать и оставлять позади все, чтобы позволить чему-то возродиться. В этой песне определенно ощущается много страсти и души.

"Reborn" также представляет нашу новую певицу Ambre Vourvahis, которая идеально подходит для новой XANDRIA и о которой в ближайшее время вы узнаете чуть больше информации. В этой песне вы уже можете услышать некоторые из ее разнообразных вокальных граней, но она сумеет вас немало удивить в будущем, так что будьте готовы к некоторым сюрпризам...

Как вы видите, здесь также есть еще несколько новых лиц. Вот их имена: Dimitrios Gatsios (барабаны), Tim Schwarz (бас) и Rob Klawonn (гитара). И о них скоро вы тоже узнаете!

Наши бывшие участники ушли в новые музыкальные сферы, и мы желаем им всего наилучшего в будущем, в знак благодарности и уважения за то время, которое мы провели вместе, и за все, что они сделали для XANDRIA!

Мы хотим поделиться с вами заявлением бывших музыкантов группы Philip, Gerit и Marco:

«После долгого совместного пути, во время которого мы делились богатым опытом, но при этом развивались в разных направлениях, мы решили, что каждому из нас пора идти своей дорогой. Мы хотели бы поблагодарить поклонников за множество прекрасных воспоминаний и пожелать друг другу всего наилучшего в будущем. До скорой встречи со всеми вами в наших новых или старых проектах. Музыка по-прежнему будет связывать нас всех!

Philip, Gerit и Marco»




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24 май 2022
O
Oloir
Голос приятный. То, что могет и в классику, и в эстраду, и рычит даже немножко - тоже плюс. А вот сонграйтинг, как обычно, на дне. В целом это звучит как одна из неудачных песен Эпики - даже псевдо-прогрессивный пассаж к соло прилепили, молодцы.
Увы, но даже приятная тян не вывозит это уныние.

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