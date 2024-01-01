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*SLAYER вернулись! 77
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
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*Барабанщик KREATOR исполняет 12
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*SLAYER вернулись! 77
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 22
[= ||| все новости группы



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Xandria

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28 фев 2024 : 		 Видео с выступления XANDRIA

13 ноя 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

1 ноя 2023 : 		 Концертное видео XANDRIA

18 авг 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

11 июл 2023 : 		 Демонстрационное видео от XANDRIA

27 апр 2023 : 		 Демонстрационное видео от XANDRIA

13 апр 2023 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

31 янв 2023 : 		 Новое видео XANDRIA

6 дек 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

3 ноя 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

27 июл 2017 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

17 янв 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

2 дек 2016 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле
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|||| сегодня

Видео с выступления XANDRIA



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Видео с выступления XANDRIA на Masters Of Rock 2023 доступно ниже.

Watch XANDRIA Perform




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