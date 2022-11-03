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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 47
*CORONER начнут запись зимой 22
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*Вокалист MONSTER MAGNET — о туре с METALLICA: «У них одни па... 20
*ROBERT FRIPP не парится насчёт негативной реакции на его вид... 19
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Xandria

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3 ноя 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

7 сен 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

24 май 2022 : 		 Новое видео XANDRIA

20 дек 2017 : 		 Новое видео XANDRIA

6 ноя 2017 : 		 Видео с выступления XANDRIA

19 сен 2017 : 		 Музыканты XANDRIA удивляются

14 сен 2017 : 		 Из XANDRIA ушла вокалистка

13 сен 2017 : 		 XANDRIA нашли временную вокалистку

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18 ноя 2016 : 		 Музыканты SOILWORK, FIREWIND на новом альбоме XANDRIA

23 сен 2016 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет зимой

30 июл 2015 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

20 июл 2015 : 		 Семплы из нового релиза XANDRIA

22 апр 2015 : 		 Новый ЕР XANDRIA выйдет в июле

11 мар 2015 : 		 XANDRIA записывают ЕР

25 апр 2014 : 		 Новое видео XANDRIA

11 апр 2014 : 		 Семплы новых песен XANDRIA

3 апр 2014 : 		 Видео с текстом от XANDRIA

3 мар 2014 : 		 Фрагмент новой песни XANDRIA

28 фев 2014 : 		 Трек-лист нового альбома XANDRIA

7 янв 2014 : 		 Новый альбом XANDRIA выйдет в мае

25 окт 2013 : 		 В XANDRIA сменилась вокалистка

10 окт 2013 : 		 XANDRIA приступили к работе над альбомом
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Новое видео XANDRIA



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Ghost. новое видео XANDRIA, доступно для просмотра ниже.




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3 ноя 2022
gravitgroove
Лучше бы накидали на нее ссылок другой направленности
Like!1
3 ноя 2022
S
SS-ULTRA
Симфонизма меньше стало, под стать голосу новой женщины.
Очень средненько. Как обычно у них.

просмотров: 514

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