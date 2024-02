17 фев 2024



Новое видео JASON BECKER



"Some Assembly Required", новое видео JASON BECKER, доступно для просмотра ниже. В качестве гостей в записи трека принимали участие:



Chris Broderick

Joe Bonamassa

Gus G

Paul Gilbert

Angel Vivaldi

Steve Vai

Steve Stevens

Rob Scallon

Jennifer Batten

Nili Brosh

Richie Kotzen

Marc Rizzo

Lari Basilio

Zakk Wylde

Alex Skolnick

Phil Demmel

Nita Strauss

Jason Becker

Marty Friedman

Herman Li

Steve Lukather

Jared Dines





