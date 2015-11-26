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Jason Becker

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Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке



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Pat Becker поделился новостями о здоровье JASON'a BECKER'a, которому 21 марта была сделана процедура дренирования абсцесса в лёгком.

«Jason дома. Всё в порядке, и мы сейчас ждём данные анализов, однако врачи полны оптимизма и не видят осложнений. Во вторник будет ЭКГ. Serrana утверждает, что сможет определить пол пришельца в его сердце. И она медсестра, так что знает, о чём говорит. Jason шлёт слова любви и очень благодарен за поддержку!»

JASON BECKER Health Update -







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КомментарииСкрыть/показать 1 )

StygianSaviour


24 мар 2019, 12:02		Ну как в порядке...


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