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Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке



Pat Becker поделился новостями о здоровье JASON'a BECKER'a, которому 21 марта была сделана процедура дренирования абсцесса в лёгком.



«Jason дома. Всё в порядке, и мы сейчас ждём данные анализов, однако врачи полны оптимизма и не видят осложнений. Во вторник будет ЭКГ. Serrana утверждает, что сможет определить пол пришельца в его сердце. И она медсестра, так что знает, о чём говорит. Jason шлёт слова любви и очень благодарен за поддержку!»

















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