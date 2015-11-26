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Jason Becker

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6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'

6 дек 2012 : 		 Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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|||| 6 апр 2021

У JASON BECKER учащенное сердцебиение



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Pat Baker опубликовал пятого апреля следующее сообщение:

«Jason попросил молиться всем вам, замечательные людей. Он ощущает ваши добрые помыслы, испытывает одышку и учащенное сердцебиение что довольно страшно.

Он не смог выразить свою благодарность и любовь ко всем за недавние пожертвования и поддержку, но он так благодарен всем вам и надеется вернуться к тому уровню энергии, который позволит вам всем лично узнать, насколько он вас ценит.

Мы находимся в постоянном контакте с его врачами и будем держать вас в курсе.

Спасибо всем!»

Guitarist JASON BECKER, Who Suffers From ALS, Is 'Experiencing Shortness Of Breath And A Rapid Heart Rate'








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

father


7 апр 2021, 00:09		К своему стыду только сегодня наконец-то послушал кое-что из его творчества и был удивлён: мне казалось, что это очередной культ мёртвых (или неизлечимо больных) музыкантов, но музло у Бейкера реально крутое. Не знаю, как у него сейчас происходит процесс аранжировки и записи, стопудово приглашённые музыканты ооооочень много привносят своего по понятным причинам, но хорошо аранжированной и крутой записанной музыки дофига, а вот чтобы в ней было что-то необъяснимо притягательное - это большая редкость что сейчас, что в любую другую эпоху. Жаль только, что это необъяснимое практически заперто в теле чувака, который и нормально пожить-то толком не успел, бедняга.


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