6 апр 2021



У JASON BECKER учащенное сердцебиение



Pat Baker опубликовал пятого апреля следующее сообщение:



«Jason попросил молиться всем вам, замечательные людей. Он ощущает ваши добрые помыслы, испытывает одышку и учащенное сердцебиение что довольно страшно.



Он не смог выразить свою благодарность и любовь ко всем за недавние пожертвования и поддержку, но он так благодарен всем вам и надеется вернуться к тому уровню энергии, который позволит вам всем лично узнать, насколько он вас ценит.



Мы находимся в постоянном контакте с его врачами и будем держать вас в курсе.



Спасибо всем!»



















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