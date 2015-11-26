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6 апр 2021
У JASON BECKER учащенное сердцебиение
Pat Baker опубликовал пятого апреля следующее сообщение:
«Jason попросил молиться всем вам, замечательные людей. Он ощущает ваши добрые помыслы, испытывает одышку и учащенное сердцебиение что довольно страшно.
Он не смог выразить свою благодарность и любовь ко всем за недавние пожертвования и поддержку, но он так благодарен всем вам и надеется вернуться к тому уровню энергии, который позволит вам всем лично узнать, насколько он вас ценит.
Мы находимся в постоянном контакте с его врачами и будем держать вас в курсе.
Спасибо всем!»
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father
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