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*DAVID ELLEFSON: «Я свободен!» 20
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Jason Becker

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21 ноя 2023 : 		 JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой

25 июл 2023 : 		 JASON BECKER продает гитару Эдди

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21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

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6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

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1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

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5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'

6 дек 2012 : 		 Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой



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Легендарный гитарист и композитор Jason Becker, уже несколько десятилетий страдающий от ALS, выставляет на аукцион гитару, подаренную ему в 1996 году покойным гитаристом группы Van Halen Эдди Ван Халеном. Гитара Peavey Wolfgang #69 с личным автографом Эдди Ван Халена будет выставлена на торги нью-йоркским аукционным домом Guernsey's 14 декабря 2023 года.

«Всем привет, это Jason.

Я хочу сказать, что я совершенно не против того, чтобы эта гитара была выставлена на аукцион. Она просто пылилась у меня на стене, и я решил, что она должна быть у того, кто действительно полюбит и оценит ее так же, как я, и, надеюсь, поделится ею с другими.

На протяжении многих лет Эдди был невероятно добр и щедр по отношению ко мне и моей семье. Эти воспоминания мы все будем лелеять вечно. Для многих он был героем-гитаристом и личностью, не имеющей аналогов в жизни. Для меня он тоже значил немало, а потом стал моим другом.

Он был таким же добрым, щедрым и сострадательным, как и музыкальный гений. Всякий раз, когда люди приходили ко мне домой и видели гитару, их лица светились, когда они понимали, что находятся рядом с чем-то, что связано с Эдди. Моя семья рассказывала истории о том, как он приходил к нам в гости, садился на диван, играл и общался со всеми нами. После смерти Эдди я выложил видеозапись того особенного дня, показав ту его сторону, которую немногие имели честь наблюдать. Читая искренние комментарии и наблюдая за тем, как огромное количество людей выражает свою любовь к Эдди, я искренне проникся этой любовью.

Я надеюсь, что это послужит вдохновением для людей, чтобы они проявляли к другим столько же любви, сколько Эдди проявил ко мне и моей семье в тот день". Аукцион по продаже этой гитары принесет много пользы моей семье, но, что не менее важно, я надеюсь, что он прольет свет на необыкновенное сердце, которое билось внутри Эдди»

JASON BECKER Auctioning EDDIE VAN HALEN's "Wolfgang #69" Guitar




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