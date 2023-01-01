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JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой



Легендарный гитарист и композитор Jason Becker, уже несколько десятилетий страдающий от ALS, выставляет на аукцион гитару, подаренную ему в 1996 году покойным гитаристом группы Van Halen Эдди Ван Халеном. Гитара Peavey Wolfgang #69 с личным автографом Эдди Ван Халена будет выставлена на торги нью-йоркским аукционным домом Guernsey's 14 декабря 2023 года.



«Всем привет, это Jason.



Я хочу сказать, что я совершенно не против того, чтобы эта гитара была выставлена на аукцион. Она просто пылилась у меня на стене, и я решил, что она должна быть у того, кто действительно полюбит и оценит ее так же, как я, и, надеюсь, поделится ею с другими.



На протяжении многих лет Эдди был невероятно добр и щедр по отношению ко мне и моей семье. Эти воспоминания мы все будем лелеять вечно. Для многих он был героем-гитаристом и личностью, не имеющей аналогов в жизни. Для меня он тоже значил немало, а потом стал моим другом.



Он был таким же добрым, щедрым и сострадательным, как и музыкальный гений. Всякий раз, когда люди приходили ко мне домой и видели гитару, их лица светились, когда они понимали, что находятся рядом с чем-то, что связано с Эдди. Моя семья рассказывала истории о том, как он приходил к нам в гости, садился на диван, играл и общался со всеми нами. После смерти Эдди я выложил видеозапись того особенного дня, показав ту его сторону, которую немногие имели честь наблюдать. Читая искренние комментарии и наблюдая за тем, как огромное количество людей выражает свою любовь к Эдди, я искренне проникся этой любовью.



Я надеюсь, что это послужит вдохновением для людей, чтобы они проявляли к другим столько же любви, сколько Эдди проявил ко мне и моей семье в тот день". Аукцион по продаже этой гитары принесет много пользы моей семье, но, что не менее важно, я надеюсь, что он прольет свет на необыкновенное сердце, которое билось внутри Эдди»







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