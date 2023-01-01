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JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000



JASON BECKER получил за гитару Эдди Ван Халена 110 000 долларов



«Моя семья, команда Becker и я хотим выразить глубочайшую благодарность всем, кто помог распространить информацию об аукционе. Ваша поддержка значит для нас очень много. Всеобъемлющая любовь, которую мы получаем, - это невероятный подарок. В наступающем году я с нетерпением жду возможности поделиться с вами новой музыкой и другими интересными проектами. Каждый из вас заслуживает того, чтобы знать, как я искренне благодарен вам за вашу неизменную поддержку. Именно благодаря всем вам я могу воплощать в жизнь задуманную музыку и делиться ею с вами».



Аукционисты ранее предполагали, что окончательная цена составит от 300 000 до 400 000 долларов.











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