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Jason Becker

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24 дек 2023 : 		 JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000

21 ноя 2023 : 		 JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой

25 июл 2023 : 		 JASON BECKER продает гитару Эдди

2 май 2022 : 		 GUS G. навестил JASON BECKER

22 июл 2021 : 		 Гитары JASON BECKER ушли за 230 тысяч

8 июл 2021 : 		 CHRIS BRODERICK играет на гитаре композицию JASON BECKER

2 июл 2021 : 		 Три гитары JASON BECKER выставлены на аукцион

16 июн 2021 : 		 Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов

26 май 2021 : 		 JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»

21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

12 апр 2021 : 		 JASON BECKER прошел лечение

6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'

6 дек 2012 : 		 Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000



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JASON BECKER получил за гитару Эдди Ван Халена 110 000 долларов

«Моя семья, команда Becker и я хотим выразить глубочайшую благодарность всем, кто помог распространить информацию об аукционе. Ваша поддержка значит для нас очень много. Всеобъемлющая любовь, которую мы получаем, - это невероятный подарок. В наступающем году я с нетерпением жду возможности поделиться с вами новой музыкой и другими интересными проектами. Каждый из вас заслуживает того, чтобы знать, как я искренне благодарен вам за вашу неизменную поддержку. Именно благодаря всем вам я могу воплощать в жизнь задуманную музыку и делиться ею с вами».

Аукционисты ранее предполагали, что окончательная цена составит от 300 000 до 400 000 долларов.






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