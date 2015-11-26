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Jason Becker

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16 июн 2021 : 		 Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов

26 май 2021 : 		 JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»

21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

12 апр 2021 : 		 JASON BECKER прошел лечение

6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'

6 дек 2012 : 		 Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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|||| сегодня

Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов



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В рамках инициативы по сбору средств #ShredforJasonBecker на сегодняшний день собрано почти четверть миллиона долларов.

В последние недели артисты со всего мира рока и металла, включая METALLICA, Steve'a Vai'я, Paul'a Stanley и Joe Satriani, пожертвовали инструменты и гитары с автографами, чтобы помочь JASON'y BECKER'y.

JASON BECKER Initiative Raises Nearly Quarter-Million Dollars



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