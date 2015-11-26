Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов

В рамках инициативы по сбору средств #ShredforJasonBecker на сегодняшний день собрано почти четверть миллиона долларов.
В последние недели артисты со всего мира рока и металла, включая METALLICA, Steve'a Vai'я, Paul'a Stanley и Joe Satriani, пожертвовали инструменты и гитары с автографами, чтобы помочь JASON'y BECKER'y.
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