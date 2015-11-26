сегодня



Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов



В рамках инициативы по сбору средств #ShredforJasonBecker на сегодняшний день собрано почти четверть миллиона долларов.



В последние недели артисты со всего мира рока и металла, включая METALLICA, Steve'a Vai'я, Paul'a Stanley и Joe Satriani, пожертвовали инструменты и гитары с автографами, чтобы помочь JASON'y BECKER'y.







+0 -0



просмотров: 286

