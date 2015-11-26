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Jason Becker

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26 май 2021 : 		 JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»

21 май 2021 : 		 METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a

12 апр 2021 : 		 JASON BECKER прошел лечение

6 апр 2021 : 		 У JASON BECKER учащенное сердцебиение

24 мар 2021 : 		 Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а

20 апр 2020 : 		 Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000

1 окт 2019 : 		 JASON BECKER перенёс две операции

24 мар 2019 : 		 Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке

17 янв 2019 : 		 Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?

16 ноя 2018 : 		 Новое видео JASON BECKER

15 окт 2018 : 		 JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER

5 окт 2016 : 		 JASON BECKER работает над новым альбомом

29 янв 2013 : 		 ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'

6 дек 2012 : 		 Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»



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JASON BECKER в своём социальном аккаунте опубликовал информацию о состоянии здоровья:

«Привет всем,

Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой после многих месяцев страшных проблем со здоровьем и мыслей о том, что я на пути к смерти.

Ещё раз спасибо всем вам за ваши молитвы и пожелания; я искренне ощущаю эту энергию и очень признателен. Мне так приятно осознавать, что вы где-то рядом, а от вашей доброты и поддержки у меня на глаза наворачиваются слезы.

Как я могу поблагодарить Herman'a Li, Nayla'у, Colleen'a, Stephen'a, Amy и всех музыкантов, которые объединились, пожертвовали своё время, гитары и вложили душу в музыку, и всё это ради меня? Ваши любящие слова и жесты восхищают меня, и я невероятно польщён. Спасибо вам всем. Я безмерно благодарен каждому из вас.

Я надеюсь, что смогу появляться за компьютером и буду пытаться оставаться в курсе всего, насколько мне позволит моя энергия, и я надеюсь вернуться к музыке в той или иной форме, насколько это будет возможно.

Я благодарю всех вас от всего сердца. Моя семья и я не смогли бы продвинуться так далеко без вас!»

JASON BECKER Says He Thought He Was On His



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