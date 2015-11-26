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JASON BECKER : «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»



JASON BECKER в своём социальном аккаунте опубликовал информацию о состоянии здоровья:



«Привет всем,



Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой после многих месяцев страшных проблем со здоровьем и мыслей о том, что я на пути к смерти.



Ещё раз спасибо всем вам за ваши молитвы и пожелания; я искренне ощущаю эту энергию и очень признателен. Мне так приятно осознавать, что вы где-то рядом, а от вашей доброты и поддержки у меня на глаза наворачиваются слезы.



Как я могу поблагодарить Herman'a Li, Nayla'у, Colleen'a, Stephen'a, Amy и всех музыкантов, которые объединились, пожертвовали своё время, гитары и вложили душу в музыку, и всё это ради меня? Ваши любящие слова и жесты восхищают меня, и я невероятно польщён. Спасибо вам всем. Я безмерно благодарен каждому из вас.



Я надеюсь, что смогу появляться за компьютером и буду пытаться оставаться в курсе всего, насколько мне позволит моя энергия, и я надеюсь вернуться к музыке в той или иной форме, насколько это будет возможно.



Я благодарю всех вас от всего сердца. Моя семья и я не смогли бы продвинуться так далеко без вас!»







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