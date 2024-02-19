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все новости группы
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США
19 фев 2024 :
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STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»
17 фев 2024 :
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Новое видео JASON BECKER
24 дек 2023 :
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JASON BECKER выручил за гитару Эдди Ван Халена 110 000
21 ноя 2023 :
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JASON BECKER продаст гитару Эдди зимой
25 июл 2023 :
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JASON BECKER продает гитару Эдди
2 май 2022 :
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GUS G. навестил JASON BECKER
22 июл 2021 :
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Гитары JASON BECKER ушли за 230 тысяч
8 июл 2021 :
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CHRIS BRODERICK играет на гитаре композицию JASON BECKER
2 июл 2021 :
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Три гитары JASON BECKER выставлены на аукцион
16 июн 2021 :
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Для JASON BECKER собрали почти 250 000 долларов
26 май 2021 :
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JASON BECKER: «Я наконец-то снова начинаю чувствовать себя самим собой»
21 май 2021 :
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METALLICA, STEVE VAI, PAUL STANLEY и другие продают гитары ради JASON'a BECKER'a
12 апр 2021 :
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JASON BECKER прошел лечение
6 апр 2021 :
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У JASON BECKER учащенное сердцебиение
24 мар 2021 :
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Музыканты собирают деньги для JASON'а BECKER'а
20 апр 2020 :
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Подписанная гитара для JASON'a BECKER'a ушла за $26 000
1 окт 2019 :
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JASON BECKER перенёс две операции
24 мар 2019 :
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Здоровье JASON'а BECKER'a в порядке
17 янв 2019 :
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Как и что играл JASON BECKER в 16 лет?
16 ноя 2018 :
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Новое видео JASON BECKER
15 окт 2018 :
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JOE SATRIANI, STEVE VAI, NEAL SCHON, MARTY FRIEDMAN на новом альбоме JASON BECKER
5 окт 2016 :
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JASON BECKER работает над новым альбомом
29 янв 2013 :
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ULI JON ROTH, STEVE MORSE, RICHIE KOTZEN, GUS G. выступили на 'Jason Becker's Not Dead Yet'
6 дек 2012 :
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Фрагмент документального фильма JASON'a BECKER'a
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сегодня
STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»
Steve Vai прокомментировал своё участие в проекте "Some Assembly Required", задуманном гитаристкой ALICE COOPER Nita'ой Strauss и её женихом, менеджером и барабанщиком Josh'ем Villalta'ой, объединившими лучших гитаристов мира, чтобы сделать нечто особенное в знак уважения к Jason'y Becker'y.
Стив написал в социальных сетях о "Some Assembly Required":
«Jason Becker был в авангарде оригинального шред-движения в конце 1980-х. Его стиль игры был убедительным и захватывающим, и он был одной из главных фигур в создании виртуозного гитарного движения. Как многие из вас знают, в 1989 году, когда Jason'y поставили диагноз ALS, он заменил меня в группе Dave'a Lee Roth'a. Он успел завершить свою великолепную гитарную работу на альбоме Рота "A Little Ain't Enough", прежде чем ALS подкосил его. Даже после того как этот недуг начал лишать его способности играть, ходить и, в конце концов, говорить, он и его поддерживающий его отец разработали систему общения с помощью движений глаз Jason'a. Несмотря на всё это, Jason продолжал сочинять музыку с помощью компьютерной программы, которая считывала движения его головы и глаз. С тех пор Jason выпустил такие альбомы, как "Perspective", "Raspberry Jams", "Blackberry Jams", "Warmth in the Wilderness I" и "Warmth in the Wilderness II".
Jason Becker, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере. Он продолжает внедрять инновации и вдохновлять.
Некоторое время назад Nita Strauss предложила мне сыграть несколько партий для этого замечательного трека вместе со многими другими, чтобы поддержать фонд Jason'a "Jason Becker Special Needs Trust"».
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