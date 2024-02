сегодня



STEVE VAI: «JASON BECKER, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере»



Steve Vai прокомментировал своё участие в проекте "Some Assembly Required", задуманном гитаристкой ALICE COOPER Nita'ой Strauss и её женихом, менеджером и барабанщиком Josh'ем Villalta'ой, объединившими лучших гитаристов мира, чтобы сделать нечто особенное в знак уважения к Jason'y Becker'y.



Стив написал в социальных сетях о "Some Assembly Required":



«Jason Becker был в авангарде оригинального шред-движения в конце 1980-х. Его стиль игры был убедительным и захватывающим, и он был одной из главных фигур в создании виртуозного гитарного движения. Как многие из вас знают, в 1989 году, когда Jason'y поставили диагноз ALS, он заменил меня в группе Dave'a Lee Roth'a. Он успел завершить свою великолепную гитарную работу на альбоме Рота "A Little Ain't Enough", прежде чем ALS подкосил его. Даже после того как этот недуг начал лишать его способности играть, ходить и, в конце концов, говорить, он и его поддерживающий его отец разработали систему общения с помощью движений глаз Jason'a. Несмотря на всё это, Jason продолжал сочинять музыку с помощью компьютерной программы, которая считывала движения его головы и глаз. С тех пор Jason выпустил такие альбомы, как "Perspective", "Raspberry Jams", "Blackberry Jams", "Warmth in the Wilderness I" и "Warmth in the Wilderness II".



Jason Becker, пожалуй, самый яркий пример человеческого духа, противостоящего немыслимым испытаниям, во всей музыкальной сфере. Он продолжает внедрять инновации и вдохновлять.



Некоторое время назад Nita Strauss предложила мне сыграть несколько партий для этого замечательного трека вместе со многими другими, чтобы поддержать фонд Jason'a "Jason Becker Special Needs Trust"».









