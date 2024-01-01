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*SLAYER вернулись! 79
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 49
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 39
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Tom Keifer

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1 мар 2024 : 		 TOM KEIFER о планах на новую музыку

23 авг 2023 : 		 Видео с выступления #KEIFERBAND

4 июл 2023 : 		 TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»

30 июн 2023 : 		 TOM KEIFER: «Нового ничего не записывал»

23 июн 2023 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

3 май 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

1 фев 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 авг 2022 : 		 TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA

4 июл 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

21 май 2022 : 		 Первое за более чем два года выступления TOM KEIFER

5 дек 2020 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER

23 сен 2019 : 		 TOM KEIFER не заинтересован в возвращении к неизданным демо CINDERELLA в рамках своей сольной группы

16 сен 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

6 сен 2019 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

31 июл 2019 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

5 мар 2019 : 		 TOM KEIFER завершает работу над альбомом

29 дек 2017 : 		 Трейлер новой версии альбома TOM KEIFER

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

7 ноя 2017 : 		 TOM KEIFER исполняет THE BEATLES
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TOM KEIFER о планах на новую музыку



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В новом интервью радиостанции 96.1 KLPX фронтмена CINDERELLA Tom'a Keifer'a спросили, приступил ли он к работе над материалом для своего нового сольного альбома. Он ответил:

«Идеи песен приходят по каплям — это мелодии, которые я напеваю в голосовую заметку, и записываю несколько текстов. Всё это начинает накапливаться, и когда ты меньше всего этого ожидаешь, когда ты не осознаёшь, что у тебя действительно есть что-то стоящее, ты начинаешь входить в это состояние: "Я больше никогда не буду записываться. Когда же это случится?" А потом внезапно — бум — и ты записываешь альбом. Просто все эти идеи накапливаются, а потом ты понимаешь, что у тебя что-то получилось. Трудно предсказать, когда это произойдёт. Мы хотели выпустить продолжение альбома [2013 года] "The Way Life Goes", но мы так много гастролировали с этим альбомом и создавали новую группу, что казалось, что этого никогда не произойдёт. И на самом деле когда мы закончили гастроли в 2018 году, без всякого предварительного планирования или чего-то ещё мы внезапно оказались в студии и записали альбом "Rise". И не успели мы оглянуться, как пластинка уже была готова и выпущена. Так что вы просто понимаете, когда наступает подходящее время. Этот период творчества, по крайней мере для меня, просто бьёт в голову, как молния.

Keifer рассказал, что позволяет своей музыке появляться естественным образом:

«А в сольном творчестве я почти всё пишу исключительно в соавторстве с [моей женой] Саванной. Она потрясающий автор, и она тоже работает как я. Она не из тех, кто любит форсировать сочинение. Есть такие авторы, которые говорят: "Я встану завтра в 8 утра и напишу песню", и у них это отлично получается. Я так не работаю, мы оба так не работаем. Я пытаюсь откладывать разные идеи и ждать вдохновения, а потом в какой-то момент что-то приходит к тебе, и ты думаешь: "Вот это да, это отличная идея", и начинаешь доводить всё до конца. Ты используешь вдохновение и превращаешь его в песню, а затем записываешь её. Очевидно, что запись и создание нужной энергии для песни — это совершенно иной творческий процесс помимо сочинения песни. Но прежде чем я начинаю записывать альбом, для меня основой являются отличные песни, которые начинаются с отличного текста и мелодии. Я больше всего стремлюсь именно к этому — это даже важнее, чем гитарные риффы. В сочинении для меня текст и мелодия всегда стоят на первом месте, а потом то, что вдохновляет или о чём говорится в тексте, диктует, какой должна быть музыка, и это вдохновляет на риффы».




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