TOM KEIFER о планах на новую музыку



В новом интервью радиостанции 96.1 KLPX фронтмена CINDERELLA Tom'a Keifer'a спросили, приступил ли он к работе над материалом для своего нового сольного альбома. Он ответил:



«Идеи песен приходят по каплям — это мелодии, которые я напеваю в голосовую заметку, и записываю несколько текстов. Всё это начинает накапливаться, и когда ты меньше всего этого ожидаешь, когда ты не осознаёшь, что у тебя действительно есть что-то стоящее, ты начинаешь входить в это состояние: "Я больше никогда не буду записываться. Когда же это случится?" А потом внезапно — бум — и ты записываешь альбом. Просто все эти идеи накапливаются, а потом ты понимаешь, что у тебя что-то получилось. Трудно предсказать, когда это произойдёт. Мы хотели выпустить продолжение альбома [2013 года] "The Way Life Goes", но мы так много гастролировали с этим альбомом и создавали новую группу, что казалось, что этого никогда не произойдёт. И на самом деле когда мы закончили гастроли в 2018 году, без всякого предварительного планирования или чего-то ещё мы внезапно оказались в студии и записали альбом "Rise". И не успели мы оглянуться, как пластинка уже была готова и выпущена. Так что вы просто понимаете, когда наступает подходящее время. Этот период творчества, по крайней мере для меня, просто бьёт в голову, как молния.



Keifer рассказал, что позволяет своей музыке появляться естественным образом:



«А в сольном творчестве я почти всё пишу исключительно в соавторстве с [моей женой] Саванной. Она потрясающий автор, и она тоже работает как я. Она не из тех, кто любит форсировать сочинение. Есть такие авторы, которые говорят: "Я встану завтра в 8 утра и напишу песню", и у них это отлично получается. Я так не работаю, мы оба так не работаем. Я пытаюсь откладывать разные идеи и ждать вдохновения, а потом в какой-то момент что-то приходит к тебе, и ты думаешь: "Вот это да, это отличная идея", и начинаешь доводить всё до конца. Ты используешь вдохновение и превращаешь его в песню, а затем записываешь её. Очевидно, что запись и создание нужной энергии для песни — это совершенно иной творческий процесс помимо сочинения песни. Но прежде чем я начинаю записывать альбом, для меня основой являются отличные песни, которые начинаются с отличного текста и мелодии. Я больше всего стремлюсь именно к этому — это даже важнее, чем гитарные риффы. В сочинении для меня текст и мелодия всегда стоят на первом месте, а потом то, что вдохновляет или о чём говорится в тексте, диктует, какой должна быть музыка, и это вдохновляет на риффы».







