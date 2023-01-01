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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 37
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 17
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Tom Keifer

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4 июл 2023 : 		 TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»

30 июн 2023 : 		 TOM KEIFER: «Нового ничего не записывал»

23 июн 2023 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

3 май 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

1 фев 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 авг 2022 : 		 TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA

4 июл 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

21 май 2022 : 		 Первое за более чем два года выступления TOM KEIFER

5 дек 2020 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER

23 сен 2019 : 		 TOM KEIFER не заинтересован в возвращении к неизданным демо CINDERELLA в рамках своей сольной группы

16 сен 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

6 сен 2019 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

31 июл 2019 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

5 мар 2019 : 		 TOM KEIFER завершает работу над альбомом

29 дек 2017 : 		 Трейлер новой версии альбома TOM KEIFER

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

7 ноя 2017 : 		 TOM KEIFER исполняет THE BEATLES

18 окт 2017 : 		 Новое видео TOM KEIFER

9 окт 2017 : 		 TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»
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TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»



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В рамках недавней беседы с одной из радиостанций TOM KEIFER ответил на вопрос, насколько сильно изменился туровый аспект музыкальной индустрии по сравнению с тем, что было тогда, когда он только начинал:

«Люди часто спрашивают меня об этом, и, конечно, музыкальная индустрия изменилась, но с точки зрения гастролей — не сильно. Мы собираем группу в автобус, отправляемся в путь и выступаем, и с этой точки зрения всё осталось по-прежнему.

Я невероятно благодарен за то, что всё ещё могу выходить на сцену, и за то, что все фанаты приходят; они поют все песни. В любом случае гастроли — это моя любимая часть бизнеса: мне нравится играть вживую и получать подобную мгновенную реакцию и обмен впечатлениями с аудиторией. Так что эта часть не так сильно изменилась, как другие части индустрии. И, к счастью, это всегда было моей любимой частью, так что...»




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