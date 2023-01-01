сегодня



TOM KEIFER: «Гастроли поменялись не сильно»



В рамках недавней беседы с одной из радиостанций TOM KEIFER ответил на вопрос, насколько сильно изменился туровый аспект музыкальной индустрии по сравнению с тем, что было тогда, когда он только начинал:



«Люди часто спрашивают меня об этом, и, конечно, музыкальная индустрия изменилась, но с точки зрения гастролей — не сильно. Мы собираем группу в автобус, отправляемся в путь и выступаем, и с этой точки зрения всё осталось по-прежнему.



Я невероятно благодарен за то, что всё ещё могу выходить на сцену, и за то, что все фанаты приходят; они поют все песни. В любом случае гастроли — это моя любимая часть бизнеса: мне нравится играть вживую и получать подобную мгновенную реакцию и обмен впечатлениями с аудиторией. Так что эта часть не так сильно изменилась, как другие части индустрии. И, к счастью, это всегда было моей любимой частью, так что...»







+4 -0



просмотров: 319

