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*Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA 57
*PANTERA отменили и в Австрии 25
*BRUCE DICKINSON — о своей новой сольной пластинке: «Я очень ... 19
*Вокалист RAINBOW: «Я дважды намеревался наложить на себя рук... 17
*Новая песня OVERKILL 17
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Tom Keifer

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1 фев 2023 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 авг 2022 : 		 TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA

4 июл 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

20 июн 2022 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

21 май 2022 : 		 Первое за более чем два года выступления TOM KEIFER

5 дек 2020 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER

23 сен 2019 : 		 TOM KEIFER не заинтересован в возвращении к неизданным демо CINDERELLA в рамках своей сольной группы

16 сен 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

6 сен 2019 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

31 июл 2019 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

5 мар 2019 : 		 TOM KEIFER завершает работу над альбомом

29 дек 2017 : 		 Трейлер новой версии альбома TOM KEIFER

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

7 ноя 2017 : 		 TOM KEIFER исполняет THE BEATLES

18 окт 2017 : 		 Новое видео TOM KEIFER

9 окт 2017 : 		 TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»

15 сен 2017 : 		 Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью

2 май 2016 : 		 TOM KEIFER почтил память Принса

23 мар 2016 : 		 TOM KEIFER запишет новые треки

10 мар 2016 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER
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Новое видео TOM KEIFER



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"A Different Light", новое видео TOM KEIFER, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Way Life Goes", выпущенного в 2013 году.




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