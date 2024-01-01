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Tom Keifer

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|||| 14 мар 2024

TOM KEIFER: «В какой-то момент выйдет новый альбом»



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В рамках беседы с "Trunk Nation With Eddie Trunk" фронтмен CINDERELLA Tom Keifer ответил на вопрос о том, приступил ли он к работе над новым сольным материалом:

«Да, в какой-то момент выйдет новый альбом. Вдохновение приходит в самые неожиданные моменты. Когда вышла первая сольная пластинка [2013 года "The Way Life Goes"], мы были так сильно сосредоточены на гастролях, что я подумал: "Блин, я больше никогда не напишу ни одной песни. Вдохновение не приходит, и я не знаю, когда мы сможем записать ещё одну пластинку". А потом по какой-то странной причине, когда мы отправились в тур в 2018 году, мы оказались в студии, и песни просто потекли рекой, и у нас получился "Rise" примерно за полгода — на сочинение, запись сведение и всё остальное ушло шесть месяцев. Так что я чувствую, что это снова произойдёт.

Я думаю, что мы все хотим записать ещё одну пластинку, и у нас определённо есть идеи для некоторых песен, которые начинают проникать в сознание. У меня всегда так начинается: появляются идеи для песен, и я напеваю их в голосовую заметку или записываю строчки. Обычно я не заканчиваю их, когда они приходят ко мне таким образом, я просто храню эти идеи, а потом в какой-то момент накапливается целая куча заготовок, и я решаю: "Пора начинать запись". А потом я дописываю песни и записываю их. Так что этот процесс идёт непрерывно, происходит сбор идей. Вдохновение приходит во время гастролей, и я придумываю припев к чему-нибудь и не возвращаюсь к этому неизвестно сколько времени, но обычно возвращаюсь, когда у меня уже куча наработок. И тогда я заканчиваю их».

Keifer рассказал, что обычно он забрасывает все дела и сосредотачивается только на завершении песен, когда приходит время записывать альбом:

«Да, именно тогда всё становится серьёзным. И это происходит, когда я ощущаю, что у меня куча идей, потому что я не хочу выбирать из первых 10 идей, которые есть. И тогда я понимаю: "Идеи накапливаются". А потом я перебираю их и выбираю среди них лучшие. А что касается сольного материала, то большую его часть я сочиняю с [моей женой] Саванной, и она сочиняет точно так же, накапливает идеи, и мы доходим до того, что, например, в "Rise" мы просто начинаем перебрасываться идеями друг с другом, а потом мы не успеваем оглянуться, как всё уже готово. Но это тот момент, когда нужно отгородиться от остального мира. Так и случилось, когда мы приехали с гастролей в 2018 году, у меня была куча идей, у Саванны — несколько идей, и мы перебирали их. А потом бум — и мы закончили. Это было что-то из серии: "Это отличная идея. Давай добьём её". И в следующее мгновение я уже был в студии с группой, и мы записывались. И эта запись прошла очень быстро, по сравнению с первой, на которую ушло около 10 лет, и она была записана с сессионными музыкантами. Было много препятствий, но в итоге мы записали альбом, и он звучал так, как мы хотели. А потом, что очень приятно, когда мы записали "Rise", это был прямо противоположный опыт. Я имею в виду, что не было никаких препятствий. Было что-то вроде: "Всё в порядке, мы работаем над альбомом. Отгородимся от мира". Бум — и вдруг всё готово. Каждый альбом отличается от другого».




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