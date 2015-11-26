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Tom Keifer

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15 сен 2020 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

23 апр 2020 : 		 Обучающее видео от TOM KEIFER

30 мар 2020 : 		 TOM KEIFER выпустил «антикоронавирусную» версию видео

29 янв 2020 : 		 Новое видео TOM KEIFER

23 окт 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

26 сен 2019 : 		 Успехи в чартах нового альбома TOM KEIFER

23 сен 2019 : 		 TOM KEIFER не заинтересован в возвращении к неизданным демо CINDERELLA в рамках своей сольной группы

16 сен 2019 : 		 Новое видео TOM KEIFER

6 сен 2019 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

31 июл 2019 : 		 TOM KEIFER представил новое видео

5 мар 2019 : 		 TOM KEIFER завершает работу над альбомом

29 дек 2017 : 		 Трейлер новой версии альбома TOM KEIFER

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

7 ноя 2017 : 		 TOM KEIFER исполняет THE BEATLES

18 окт 2017 : 		 Новое видео TOM KEIFER

9 окт 2017 : 		 TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»

15 сен 2017 : 		 Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью

2 май 2016 : 		 TOM KEIFER почтил память Принса

23 мар 2016 : 		 TOM KEIFER запишет новые треки

10 мар 2016 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

25 авг 2015 : 		 TOM KEIFER об увлечении кантри STEVEN'a TYLER'a

29 июл 2015 : 		 TOM KEIFER с женой исполняет CINDERELLA

29 апр 2015 : 		 TOM KEIFER заявил, что «начал кое-что сочинять»

18 апр 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM и TOM KEIFER исполнили классику CINDIRELLA

3 апр 2015 : 		 TOM KEIFER: новое видео

23 сен 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER
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TOM KEIFER представил новое видео



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"All Amped Up", новое видео TOM'a KEIFER'a, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Rise".

TOM KEIFER Releases Music Video For 'All Amped Up' Single





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