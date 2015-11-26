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TOM KEIFER завершает работу над альбомом



TOM KEIFER завершает работу над новым альбомом. Об этом он рассказал в недавнем разговоре с Eddie Trunk'ом:



«Последнее шоу мы отыграли в ноябре и сразу же отправились в студию. Мы на несколько месяцев заперлись там командой, чтобы посмотреть, что у нас есть и что мы можем сделать. Мы переместились из трекинг-помещения в нашу домашнюю студию и занимались наложениями и прочим буквально круглосуточно в течение шести недель. И мы практически закончили запись, так что всё хорошо. Химия и энергетика, которую вы могли наблюдать на концертах, идеально трансформировались в запись, так что мы все очень ей довольны».











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