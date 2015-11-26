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Tom Keifer

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5 мар 2019 : 		 TOM KEIFER завершает работу над альбомом

29 дек 2017 : 		 Трейлер новой версии альбома TOM KEIFER

22 дек 2017 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

7 ноя 2017 : 		 TOM KEIFER исполняет THE BEATLES

18 окт 2017 : 		 Новое видео TOM KEIFER

9 окт 2017 : 		 TOM KEIFER: «Разговоров насчёт CINDIRELLA не было»

15 сен 2017 : 		 Переиздание TOM KEIFER выйдет осенью

2 май 2016 : 		 TOM KEIFER почтил память Принса

23 мар 2016 : 		 TOM KEIFER запишет новые треки

10 мар 2016 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

25 авг 2015 : 		 TOM KEIFER об увлечении кантри STEVEN'a TYLER'a

29 июл 2015 : 		 TOM KEIFER с женой исполняет CINDERELLA

29 апр 2015 : 		 TOM KEIFER заявил, что «начал кое-что сочинять»

18 апр 2015 : 		 Вокалистка HALESTORM и TOM KEIFER исполнили классику CINDIRELLA

3 апр 2015 : 		 TOM KEIFER: новое видео

23 сен 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

30 июл 2014 : 		 Видео с выступления TOM KEIFER

29 июл 2014 : 		 TOM KEIFER о JOHNNY WINTER: «Я и не подозревал, что он столько для меня значил»

24 июл 2014 : 		 Видео с текстом от TOM KEIFER

27 ноя 2013 : 		 TOM KEIFER: новое видео

20 июн 2013 : 		 TOM KEIFER в 'Late Show With David Letterman'

18 май 2013 : 		 TOM KEIFER: видео с выступления

23 апр 2013 : 		 TOM KEIFER: Семплы новых песен

26 мар 2013 : 		 TOM KEIFER: новое видео

18 мар 2013 : 		 TOM KEIFER лечится от пневмонии

14 фев 2013 : 		 TOM KEIFER в акустике
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TOM KEIFER завершает работу над альбомом



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TOM KEIFER завершает работу над новым альбомом. Об этом он рассказал в недавнем разговоре с Eddie Trunk'ом:

«Последнее шоу мы отыграли в ноябре и сразу же отправились в студию. Мы на несколько месяцев заперлись там командой, чтобы посмотреть, что у нас есть и что мы можем сделать. Мы переместились из трекинг-помещения в нашу домашнюю студию и занимались наложениями и прочим буквально круглосуточно в течение шести недель. И мы практически закончили запись, так что всё хорошо. Химия и энергетика, которую вы могли наблюдать на концертах, идеально трансформировались в запись, так что мы все очень ей довольны».



CINDERELLA



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