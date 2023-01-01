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TOM KEIFER: «Нового ничего не записывал»



TOM KEIFER в программе "Trunk Nation With Eddie Trunk" ответил на вопрос, работает ли он над каким-то новым материалом:



«Я не записал ничего нового. Сейчас начинают появляться идеи некоторых песен.



Пандемия, конечно же, всё перевернула. Мы были в середине работы над "Rise"; мы работали над вторым синглом "Hype" и собирались отправиться в "Big Rock Summer Tour" [с RATT, SKID ROW и SLAUGHTER]. И "Hype" продвигался вверх по чартам, а затем всё было закрыто. Все творческие соки, вся энергия за эти пару лет просто как бы... Я знаю, что некоторые люди занимались творчеством, а некоторые нет. Я — нет. [Смеётся]. Так что сейчас всё начинает приходить в норму. Я полагаю, что возвращение на сцену в прошлом году позволило снова зажечь эту искру. Но мы точно хотим сделать новый альбом.



Я бы сказал, что записи приходят в своё время; я не люблю их торопить. Но мы обязательно выпустим новую пластинку. И вот антенна начинает подниматься, и идеи песен начинают приходить. Да, что-то обязательно будет!»







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