TOM KEIFER исполняет материал CINDERELLA



Видео с выступления TOM'a KEIFER'a в Атланте доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



"Touching the Divine"

"Night Songs" (Cinderella)

"Coming Home" (Cinderella)

"It's Not Enough"

"Somebody Save Me" (Cinderella)

"Rise"

"Nobody's Fool" (Cinderella)

"Solid Ground"

"Fallin' Apart at the Seams" (Cinderella)

"The Last Mile" (Cinderella)

"Don't Know What You Got (Till It's Gone)" (Cinderella)

"Shake Me" (Cinderella)

"Shelter Me" (Cinderella)







