30 дек 2024



По поводу имени NEVERMORE начинается возня



Спустя два дня после двух одинаковых сообщений в аккаунтах Jeff'a Loomis'a и Van'a Williams'a, жена басиста NEVERMORE Priscila Sheppard опубликовала следующее сообщение:



«Поскольку я получила несколько сообщений от поклонников James'а по поводу сообщения, сделанного Van'ом Williams'ом в социальных сетях, я посчитала нужным ответить вам с уточнениями.



С James'ом никогда не связывались по поводу планов Van'а и Jeff'а использовать имя NEVERMORE. Мне жаль, что вы считаете вовлеченным в этот процесс James. Мы не знаем об их планах, и с их стороны совершенно неуважительно использовать имя NEVERMORE, не посоветовавшись с Jim Sheppard, ведь он является одним из основателей группы.



Мы ждем разъяснений по поводу этого предполагаемого проекта и будем действовать дальше, независимо от того, поступят от них разъяснения или нет». Пока что больше никаких комментариев. Спасибо».











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