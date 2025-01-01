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сегодня
NEVERMORE нашли участников
Участники NEVERMORE Jeff Loomis и Van Williams опубликовали следующее сообщение:
«Ожидание закончилось! Мы очень рады объявить, что после невероятного процесса прослушивания мы собрали состав, который чтит наше наследие и одновременно прокладывает новый путь вперед.
Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто нашел время для прослушивания. Уровень таланта и страсти, который мы увидели, был поистине вдохновляющим, и мы глубоко ценим каждого из вас, кто вложил душу в этот процесс. Ваша поддержка и терпение на протяжении всего этого времени значили для нас очень много, и мы не можем дождаться, чтобы рассказать о том, что будет дальше!
Следите за новостями, скоро вас ждет много интересного! Мы готовимся к следующей главе NEVERMORE, и мы обещаем, что это будет стоить ожидания.
С благодарностью и уважением, Jeff и Van — NEVERMORE».
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