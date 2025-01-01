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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 120
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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Nevermore

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27 мар 2025 : 		 NEVERMORE нашли участников

13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»

18 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE назвал NEVERMORE «величайшей группой, которую сгубил алкоголь»

7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

22 апр 2011 : 		 NEVERMORE покинули гитарист и барабанщик

17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию

20 окт 2010 : 		 Видео с выступления NEVERMORE

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления NEVERMORE
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NEVERMORE нашли участников



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Участники NEVERMORE Jeff Loomis и Van Williams опубликовали следующее сообщение:

«Ожидание закончилось! Мы очень рады объявить, что после невероятного процесса прослушивания мы собрали состав, который чтит наше наследие и одновременно прокладывает новый путь вперед.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто нашел время для прослушивания. Уровень таланта и страсти, который мы увидели, был поистине вдохновляющим, и мы глубоко ценим каждого из вас, кто вложил душу в этот процесс. Ваша поддержка и терпение на протяжении всего этого времени значили для нас очень много, и мы не можем дождаться, чтобы рассказать о том, что будет дальше!

Следите за новостями, скоро вас ждет много интересного! Мы готовимся к следующей главе NEVERMORE, и мы обещаем, что это будет стоить ожидания.

С благодарностью и уважением, Jeff и Van — NEVERMORE».



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