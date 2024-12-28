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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 94
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 35
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 24
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Nevermore

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20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

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11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

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7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

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17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию

20 окт 2010 : 		 Видео с выступления NEVERMORE

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления NEVERMORE

15 июн 2010 : 		 Новое видео NEVERMORE

12 июн 2010 : 		 Флэш-моб от NEVERMORE

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15 май 2010 : 		 Новая песня NEVERMORE

27 апр 2010 : 		 NEVERMORE взяли турового гитариста

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13 апр 2010 : 		 Семплы нового альбома NEVERMORE
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|||| сегодня

NEVERMORE вернется?



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Музыканты NEVERMORE Jeff Loomis и Van Williams опубликовали минутный ролик, намекающий на возвращение группы в 2025 году.




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28 дек 2024
M
Mateas89
А надо ли, без Дэйна-то?
Like!1
28 дек 2024
P
Papa
Mateas89, нет конечно. Если только они нашли кого-то очень хорошего вокалиста с таким же тембром

просмотров: 217

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