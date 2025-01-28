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Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»



Jeff Loomis в рамках выставки NAMM рассказал о том, сколько заявок на прослушивание они уже получили:



«Возможно, многие еще не знают, но NEVERMORE возвращаются в 2025 году. Прошло много времени, но мы с Van Williams'ом решили воскресить группу и найти нового басиста и нового вокалиста. У нас уже есть новый [второй] гитарист, но мы ищем нового басиста и нового вокалиста. Так что именно этим мы сейчас и занимаемся.



У нас уже более 350 заявок. Это очень много для просмотра. Мы не торопимся с решением. Мы хотим убедиться, что делаем всё правильно, и найти кого-то, кто будет чтить имя [покойного вокалиста NEVERMORE] Уоррела Дэйна, петь как он, но при этом вносить немного своего собственного «я» или собственной значимости».







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