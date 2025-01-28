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Nevermore

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Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»



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Jeff Loomis в рамках выставки NAMM рассказал о том, сколько заявок на прослушивание они уже получили:

«Возможно, многие еще не знают, но NEVERMORE возвращаются в 2025 году. Прошло много времени, но мы с Van Williams'ом решили воскресить группу и найти нового басиста и нового вокалиста. У нас уже есть новый [второй] гитарист, но мы ищем нового басиста и нового вокалиста. Так что именно этим мы сейчас и занимаемся.

У нас уже более 350 заявок. Это очень много для просмотра. Мы не торопимся с решением. Мы хотим убедиться, что делаем всё правильно, и найти кого-то, кто будет чтить имя [покойного вокалиста NEVERMORE] Уоррела Дэйна, петь как он, но при этом вносить немного своего собственного «я» или собственной значимости».




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28 янв 2025
YNWA
Мы хотим убедиться, что делаем всё правильно, и найти кого-то, кто будет чтить имя Уоррела Дэйна, петь как он, но при этом не требовать от нас много денег или вообще работать за гастрольную еду.
28 янв 2025
Grimtorsen
31 октября 2019 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

просмотров: 343

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