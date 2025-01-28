|
|
|
|
все новости группы
|
|
сегодня
Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»
Jeff Loomis в рамках выставки NAMM рассказал о том, сколько заявок на прослушивание они уже получили:
«Возможно, многие еще не знают, но NEVERMORE возвращаются в 2025 году. Прошло много времени, но мы с Van Williams'ом решили воскресить группу и найти нового басиста и нового вокалиста. У нас уже есть новый [второй] гитарист, но мы ищем нового басиста и нового вокалиста. Так что именно этим мы сейчас и занимаемся.
У нас уже более 350 заявок. Это очень много для просмотра. Мы не торопимся с решением. Мы хотим убедиться, что делаем всё правильно, и найти кого-то, кто будет чтить имя [покойного вокалиста NEVERMORE] Уоррела Дэйна, петь как он, но при этом вносить немного своего собственного «я» или собственной значимости».
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).