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NEVERMORE ищут вокалиста



Участники NEVERMORE, Jeff Loomis и Van Williams, объявили о поиске вокалиста и басиста.



Van: «Итак, тизер NEVERMORE вызвал много позитива и немного ожидаемого негатива. Позвольте мне сначала ответить на негатив. Некоторые люди считают, что это неуважение — не привлечь к работе на проекте Jim'а и не сообщить ему о наших планах. Но те, кто так считает, не знают ни истории группы, ни закулисной динамики, которая привела к этому решению. Возможно, это был не самый идеальный подход, но реальность такова, что мы с Jim'ом не общались годами.



Мы чувствовали, что иногда, чтобы начать все с чистого листа, необходимо отказаться от отношений, которые больше не способствуют росту или новым начинаниям. Мы приняли это решение с намерением почтить наследие группы и двигаться вперед так, как нам казалось правильным на тот момент. При этом мы желаем ему крепкого здоровья, и он волен идти по любому выбранному им пути. Не вдаваясь в подробности, скажу лишь, что уважение должно быть обоюдным, и некоторые моменты со временем стали для нас непримиримыми. На данном этапе моей жизни я не чувствую необходимости объясняться дальше, так что воспринимайте это как должное.



Что касается того, почему я возвращаюсь к NEVERMORE, то все просто: эта группа всегда была моей мечтой. Найти группу ребят, с которыми можно было бы играть, путешествовать по миру и создавать музыку. После прослушивания и с того момента, когда мне предложили присоединиться, это был вихрь музыки, искусства, творчества, приключений, веселья и товарищества. За эти годы мы создали невероятную музыку и сохранили удивительные воспоминания. Но со временем все вышло из-под контроля... доверие, уважение и радость от происходящего начали исчезать. Я всегда привожу аналогию, как будто у вас есть торт, но в нашем случае торт был покрыт глазурью из дерьма... Ты хочешь его съесть, но он весь покрыт дерьмом! Окончательный перелом наступил во время последнего этапа нашего европейского тура с SYMPHONY X, после чего стало ясно, что мы не можем продолжать в том же духе. После многих лет, в течение которых мы создавали лучшую группу, на которую только были способны, мы не могли прийти к единому мнению, чтобы все исправить. Jeff и я пошли в одну сторону, Уоррел [Дейн, вокалист NEVERMORE] и Jim — в другую. Примирения не получилось. Уоррел уехал в Бразилию, Джим уехал на пенсию на Аляску, и годы прошли без общения.



В это время моя личная жизнь приняла разрушительный оборот, когда у моей жены диагностировали рак яичников. Мы делали все, чтобы создать ощущение нормальной жизни для нашего маленького сына, и делали все возможное, чтобы ей было комфортно. Уоррел иногда звонил из Бразилии, и хотя мы обменивались добрыми словами во время этих звонков, это не стирало прошлого, и я могу сказать, что некоторые моменты не изменились. Доре скончалась в 2020 году, и ее потеря раздавила меня и моего сына, мы ощущаем эту утрату до сих пор. Лично я чувствую, что только начинаю выходить из комы, и, слава Богу, наконец-то вижу свет и благодарен за то, кто и что еще есть в моей жизни. Я никогда не смогу выразить свою благодарность моей семье, близким друзьям и поклонникам, которые помогли мне и моей семье пережить все эти темные дни. Огромное спасибо всем вам за то, что помогли мне пережить самые трудные времена.



На протяжении всего этого периода Jeff оставался одним из моих самых надежных сторонников, и наша связь становилась все глубже. Со временем нам обоим стало не хватать радости совместного творчества и выступлений. NEVERMORE были огромной частью этой радости, и я очень горжусь этим.



С теми, кто называет это „ жаждой наживы“, я не могу согласиться. Большинство музыкантов занимаются этим не ради денег. Мы провели бесчисленное количество часов, потея, репетируя, выступая и записываясь просто потому, что нам это нравится. Это то, чем мы решили заниматься в жизни, потому что мы всегда это любили. Это то, что движет нами, — страсть к музыке, связь с фанатами и творческий процесс. Если это приносит деньги - отлично, но мы никогда не ставили это во главу угла, нам тоже нужно оплачивать счета, как и вам.



И вот мы с Jeff'ом хотим почтить наследие NEVERMORE, найдя музыкантов, которые смогут уважать то, что Уоррел и Jim привнесли в группу, и в то же время помочь нам написать новую главу. И речь не о том, чтобы заменить Уоррела, это никому не под силу. Речь идет о том, чтобы найти кого-то, кто сможет уважать его работу и в то же время привнести что-то новое. Мы хотим дать фанатам возможность собраться вместе, отпраздновать музыку и снова спеть эти невероятные строчки из песен. И, надеюсь, мы сможем создать новую музыку, которая встанет в один ряд с классикой.



Я бы хотел, чтобы ситуация с Jim'ом была другой, но прошлое привело нас сюда. Лично я сосредоточен на позитиве и позитивных людях и отказываюсь ввязываться в негатив прошлого. Если мы с Jeff'ом найдем правильных вокалиста и басиста — музыкантов, которые уважают наследие и хотят двигаться вперед вместе с нами, - то эта новая глава может стать чем-то по-настоящему особенным для всех, кто решит пойти вместе с нами. Это будет не кавер-группа, не трибьют-группа, это будет следующая эволюция/глава группы, решившей поднять флаг и продолжить дело, которое мы называем NEVERMORE.



Я с нетерпением жду новой встречи с вами».



Jeff: «Я не могу не согласиться с высказыванием Van'a. В прошлом у NEVERMORE было много взлетов и падений. Я бы хотел помнить только хорошее и вместе с тем нести факел вместе с Van'ом и выйти на новый уровень.



Моя душа всегда была привязана к музыке, гастролям и выступлениям. За последние 10-11 лет я отлично провел время, играя с другими музыкантами, но NEVERMORE всегда были и будут моим личным порталом к лучшей музыке, которую я когда-либо делал и создавал.



Никто не сможет заменить Уоррела Дейна. И это главное. С его интересными мелодиями и харизмой на сцене, он был силой, которая была огромной частью группы как в лирическом, так и в духовном плане. Учитывая это, мы не ищем клона Уоррела Дейна.



Мы ищем кого-то, кто сможет передать старые мелодии NEVERMORE в своем вокальном стиле, и кого-то, кто сможет добавить что-то новое и освежающее в следующую главу группы. Очевидно, что сделать это будет нелегко.



Учитывая все вышесказанное, мы начинаем глобальный поиск двух выдающихся музыкантов. Одного основного вокалиста и одного басиста, которые присоединятся к нам и помогут нести наше наследие вперед. С недавнего времени мы уже заполнили вакансию второго гитариста, но об этом чуть позже, в другом обновлении!



Кастинг вокалистов:



NEVERMORE известны своим интенсивным эмоциональным резонансом, и, очевидно, это проявилось в уникальной вокальной динамике Уоррела. Мы ищем вокалиста, который сможет передать широкий спектр тонов и эмоций с мастерством и подлинностью.



Динамический диапазон: Способен исполнять высокие ноты и резонирующие низкие, сочетая силу и ранимость, как того требует песня.



Выразительная глубина: Помимо технического мастерства, мы ищем того, кто сможет передать сырые эмоции и волнующие мотивы, определяющие музыку NEVERMORE.



Сценическое присутствие: Нам нужен человек, который хорошо работает с аудиторией и воплощает интенсивность музыки в живом исполнении.



Кастинг басистов:



Мы ищем надежного исполнителя, который понимает, как создать глубину и драйв в аранжировках NEVERMORE. Точность, грув и способность плотно взаимодействовать с Van'ом — это огромный плюс. Если вы можете участвовать вокально, это тоже будет здорово. Тот, кто может поддержать ритм-секцию, — это все, что мы просим.



Что мы ищем в том и другом случае: Позитивный настрой... Нам нужны люди, которые привносят хорошую энергию в динамику группы. Мы ищем людей, которые могут сохранять концентрацию, профессионализм и уважение к музыке. Кто-то, кто надежен, подготовлен и обладает высокой рабочей этикой.



Вы должны быть готовы к масштабным гастролям по всему миру с активным и действующим паспортом. Готовность творчески сотрудничать, поддерживать друг друга и честно представлять NEVERMORE на сцене и вне ее.



Как пройти прослушивание:



Вокалисты: Пришлите видео, в котором вы исполняете песни «Born» и «Sentient 6» с альбома «This Godless Endeavor». Пожалуйста, не стесняйтесь петь столько длины из композиции, сколько хотите. Если вы не хотите исполнять всю песню целиком, пожалуйста, хотя бы спойте полный куплет и припев каждой песни. Пожалуйста, напишите краткое вступление о своем прошлом, влиянии и о том, что вы можете привнести в группу. Мы призываем вас продемонстрировать все в лучшем виде.



Басисты: Пожалуйста, сыграйте песни «Enemies Of Reality» и «Inside Four Walls» стоя, уделяя особое внимание плотности, технике и чувству.



Свои предложения присылать на [email protected]



Я, как и Van, с нетерпением ждем ваших предложений. Спасибо поклонникам со всего мира за вашу огромную и важную поддержку. Надеемся, что 2025 будет для всех просто невероятным!»











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