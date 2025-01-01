13 фев 2025



Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»



JEFF LOOMIS в рамках NAMM обсудил возвращение к активности NEVERMORE:



«Да, у нас впереди еще много невероятного. Последние 10 лет я провел с группой ARCH ENEMY. Я был частью их коллектива, но около года назад я покинул группу, потому что хотел снова оказаться за штурвалом своей собственной музыки. Поэтому я решил восстановить свою старую группу под названием NEVERMORE. И в течение долгого времени это была очень значительная часть моей жизни. Все мы знаем, что вокалист [NEVERMORE] Уоррел Дейн скончался около пяти лет назад. Так что сейчас мы находимся в поиске нового вокалиста и басиста. И мы собираемся вернуться, и мы перестроим группу, и она станет гораздо мощнее и совершеннее, чем когда-либо. Таковы планы на 2025 год».







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