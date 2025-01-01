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*Новое видео DEATH SS 184
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 26
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
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Nevermore

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13 фев 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»

10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»

18 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE назвал NEVERMORE «величайшей группой, которую сгубил алкоголь»

7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

22 апр 2011 : 		 NEVERMORE покинули гитарист и барабанщик

17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию

20 окт 2010 : 		 Видео с выступления NEVERMORE

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления NEVERMORE

15 июн 2010 : 		 Новое видео NEVERMORE
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|||| 13 фев 2025

Гитарист NEVERMORE: «Мы вернемся круче и лучше!»



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JEFF LOOMIS в рамках NAMM обсудил возвращение к активности NEVERMORE:

«Да, у нас впереди еще много невероятного. Последние 10 лет я провел с группой ARCH ENEMY. Я был частью их коллектива, но около года назад я покинул группу, потому что хотел снова оказаться за штурвалом своей собственной музыки. Поэтому я решил восстановить свою старую группу под названием NEVERMORE. И в течение долгого времени это была очень значительная часть моей жизни. Все мы знаем, что вокалист [NEVERMORE] Уоррел Дейн скончался около пяти лет назад. Так что сейчас мы находимся в поиске нового вокалиста и басиста. И мы собираемся вернуться, и мы перестроим группу, и она станет гораздо мощнее и совершеннее, чем когда-либо. Таковы планы на 2025 год».




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