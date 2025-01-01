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*С Новым Годом! 76
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
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Nevermore

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Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением



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JIM SHEPPARD отреагировал на распространённое перед новым годом сообщение от Jeff'a Loomis'a и Van'a Williams'a о поиске новых членов:

«В моем сердце NEVERMORE всегда будут Уоррелом, Jeff'ом и мной, живущими в однокомнатной квартире, рабами восьмидорожечной звукозаписывающей машины, безостановочно пишущими песни. Мы были движимы, мы были голодны... Цитируя Dave Mustaine, мы были готовы «улыбаться, есть дерьмо и просить еще!».

Правда, я уже на пенсии. Я наслаждаюсь своей новой жизнью на Аляске, следя за медведями вместе со своей женой Присцилой, фотографом дикой природы.

Мое мнение о пресс-релизе [Loomis и Williams], [объявляющем о возвращении NEVERMORE], таково: Van выглядит как рекламирующий себя, а Jeff — очень искренним; он действительно хочет передать частичку того волшебства, которое мы пережили.

Я разочарован, что никто не обратился ко мне по поводу названия NEVERMORE, которое подразумевает кровь, пот и слезы.

Но я желаю им всего наилучшего».




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