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NEVERMORE: «У нас 650 заявок»



Jeff Loomis и Van Williams опубликовали новое сообщение о том, как идут дела с поиском новых участников:



«Итак, финальный подсчёт. Мы получили более 650 заявок от бас-гитаристов и вокалистов со всего мира! Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто потратил время и силы, чтобы принять участие в этом процессе. Ваша страсть и преданность делу очень много значат для нас.



Сейчас мы активно изучаем каждую заявку и уделяем им должное внимание. По мере продвижения вперед мы будем уведомлять тех, кто будет отобран для перехода на следующий этап. Тем же, кто не пройдет дальше, также будет направлен ответ. Мы ценим ваше терпение и уважение к процессу, пока мы работаем над отбором.



Следите за новостями — они скоро еще появятся!»





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