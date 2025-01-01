Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 291
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 55
*MARTY FRIEDMAN: «Из MEGADETH я ушел не очень» 34
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 25
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с DORO 23
*Вокалист LAMB OF GOD: «Алкоголь для групп — это часть культу... 22
*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит DEEP PURPLE 291
*Новое видео DEATH SS 181
*Считать ли LLOYD GRANT оригинальным членом METALLICA? 165
*METALLICA, SLAYER, PANTERA разогреют финальное шоу BLACK SAB... 56
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 55
[= ||| все новости группы



*

Nevermore

*



10 фев 2025 : 		 NEVERMORE: «У нас 650 заявок»

28 янв 2025 : 		 Гитарист NEVERMORE: «У нас 350 заявок»

6 янв 2025 : 		 Бывший басист NEVERMORE о ситуации с воссоединением

4 янв 2025 : 		 NEVERMORE ищут вокалиста

30 дек 2024 : 		 По поводу имени NEVERMORE начинается возня

28 дек 2024 : 		 NEVERMORE вернется?

26 ноя 2021 : 		 Гитарист ARCH ENEMY обучает риффу NEVERMORE

28 ноя 2019 : 		 Гитарные аккорды от NEVERMORE

31 окт 2019 : 		 JEFF LOOMIS: «Без Уоррела возродить NEVERMORE невозможно»

1 май 2018 : 		 Умер бывший гитарист NEVERMORE и FORBIDDEN

6 мар 2018 : 		 Рассказ о бокс-сете NEVERMORE

21 дек 2017 : 		 Бокс-сет NEVERMORE выйдет весной

20 сен 2017 : 		 JEFF LOOMIS о реюнионе NEVERMORE

20 сен 2016 : 		 WARREL DANE: «У меня смешанные чувства из-за замены JEFF'a LOOMIS'a в NEVERMORE»

11 мар 2016 : 		 WARREL DANE: «Никакой реюнион NEVERMORE не обсуждался»

11 июн 2015 : 		 Без Jeff'a нового альбома NEVERMORE не будет

13 апр 2015 : 		 WARREL DANE: «NEVERMORE не умерли!»

25 авг 2011 : 		 Барабаннщик NEVERMORE: «Слова Warrel'a Dane'a лишь подтверждают, что я правильно принял решение уйти»

18 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE назвал NEVERMORE «величайшей группой, которую сгубил алкоголь»

7 июл 2011 : 		 Вокалист WARREL DANE сосредоточился на SANCTUARY, но заявил, что NEVERMORE «не умерла»

22 апр 2011 : 		 NEVERMORE покинули гитарист и барабанщик

17 фев 2011 : 		 Басист NEVERMORE перенес операцию

20 окт 2010 : 		 Видео с выступления NEVERMORE

5 авг 2010 : 		 Профессиональные съемки с выступления NEVERMORE

15 июн 2010 : 		 Новое видео NEVERMORE

12 июн 2010 : 		 Флэш-моб от NEVERMORE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

NEVERMORE: «У нас 650 заявок»



zoom
Jeff Loomis и Van Williams опубликовали новое сообщение о том, как идут дела с поиском новых участников:

«Итак, финальный подсчёт. Мы получили более 650 заявок от бас-гитаристов и вокалистов со всего мира! Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто потратил время и силы, чтобы принять участие в этом процессе. Ваша страсть и преданность делу очень много значат для нас.

Сейчас мы активно изучаем каждую заявку и уделяем им должное внимание. По мере продвижения вперед мы будем уведомлять тех, кто будет отобран для перехода на следующий этап. Тем же, кто не пройдет дальше, также будет направлен ответ. Мы ценим ваше терпение и уважение к процессу, пока мы работаем над отбором.

Следите за новостями — они скоро еще появятся!»




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 89

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом