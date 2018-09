сегодня



Лидер TRIVIUM : «Металл жив и здравствует!» Вокалист TRIVIUM Matt Heafy в недавнем разговоре ответил на вопрос, каким он видит текущее состояние тяжёлой музыкальной сцены:



«Металл жив и прекрасно себя чувствует. Выходит столько записей и столько невероятных групп на сцене, что недостатка в них, как и недостатка в классной музыке, просто нет.



Любой, кто говорит, что в металле сейчас не делается ничего хорошего, не прав. Это означает, что он просто не держит руку на пульсе, вот и всё. Есть такой лейбл Holy Roar Records из Великобритании, который выпускает бесчисленное количество безумных альбомов. У них есть группа, называется CONJURER — это как пост-дэт-металл, что-то вроде вялого хардкорного техникал-дэта. Это офигенно, я думаю, что это один из лучших альбомов года. Есть ещё одна команда из Дании — она называется MØL — они смешивают блэк и шугейз, странный атмосферный рок. POWER TRIP — точно из тех, кто заслуживает того внимания, которое они получают. CODE ORANGE были номинированы на чёртову Грэмми.



Недостатка в металле, как и в фантастических пластинках, просто нет. И все, кто хочет узнать, что послушать, просто посмотрите на мой список в Spotify. Для любого человека, который говорит: "В тяжёлой музыке ничего хорошего не появляется", советую зайти в мой аккаунт в Spotify, сделайте это прямо сейчас, а не откладывайте на потом, и посмотрите на лучшие записи 2018, 2017, 2016 годов, и я докажу, что вы не правы».



Однако Matt не испытывает большого энтузиазма от рок-сцены в целом, настаивая на том, что оригинальность, к сожалению, присуща далеко не многим новым группам.



«В роке по-прежнему есть отличные группы, которые делают отличные вещи, но у меня есть ощущение, что есть группы, которые пытаются подстроиться под конкретную ситуацию. Они, возможно, смотрят на разные варианты распространения и говорят: "О, вот это действительно хорошо пойдёт в альт-роке [на радиостанциях]", или "а вот это прокатит в инди-роке. Мы должны сделать так, чтобы наша рок-группа звучала как эти группы, которые крутят на альт-рок- и инди-рок-станциях. И вот тут-то все и начинают тревожиться за рок — вот где всё заходит совершенно не в ту степь вместо того, чтобы вырваться и стать чем-то другим. Возьмите, к примеру, AVENGED [SEVENFOLD] или SLIPKNOT — они полностью нарушают все законы. Или тех же GHOST — это так здорово, что GHOST делают хорошую музыку для рок-станций, потому что они стараются делать что-то, что так отличается от общей массы.



Я считаю, что рок должен восстать против других форматов, и это должно стать быть ответом на то, чтобы быть подальше всего подобного материала. Вот почему я так люблю металл, потому что металл — это всё ещё больше бунт против всего остального. Поэтому я бы просто поощрял индивидуализм в группах. И если ты хочешь быть рок-группой, создавай материал, но по-другому. Создавайте песни, которые вы любите, которые [будут] связаны с людьми, но не думайте о том, что вам нужно пытаться звучать как что-то ещё, что более успешно.



Думаю, что то же самое происходит и в металле, и то же самое происходит в поп-музыке, где все увидят что-то успешное и говорят: "Нам нужно сделать точно так же". Но когда вы такое говорите, то следующий шаг понятен... Вот и получается, что подобное наблюдается в тяжёлой музыке, и, очевидно, что подобное происходит и в роке, когда, как я уже говорил, люди видят альтернативные команды, которые успешны, и решают: "Мы должны попытаться сделать песню, которая звучит как они, чтобы заполучить тех же, кто слушает подобное, на наши концерты". Но это неправильно. Фишка в том, чтобы продолжать делать что-то, что отличается от того, что делают другие ребята. И такие, к примеру, SLIPKNOT, они же стали именем нарицательным — они делают что-то совершенно отличающееся от остальных. Или когда вышел первый альбом DISTURBED, всё было совсем по-другому. Так что есть группы, которые находятся на грани между хэви и роком, когда они могут привлечь неметаллических фэнов. И мне кажется, что именно в этом мы подходим друг другу — мы, в первую очередь, металл-группа, но мы можем сделать шаг в сторону и привлечь некоторых людей на тёмную сторону, показать людям, которые любят рок: "Эй, вот металл. Приходите и посмотрите. И в нём намного больше направлений". И всё это очень здорово».









