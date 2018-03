сегодня



Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS Басист TRIVIUM Paolo Gregoletto в недавнем интервью прокомментировал твиттер-препирательства с вокалистом ALL THAT REMAINS Phil'ом Labonte, начавшиеся после очередного витка обсуждений контроля за оружием, спровоцированные стрельбой в одной из школ в США. После видео Phil'a в одной из программ Paolo сцепился с ним в Твиттере, в одном из сообщений назвав того «дешёвым Jesse Leach'ем», на что тот назвал его «третьим по важности человеком в квартете».



«Возможно, я начал это потому, что играю в известной группе и остальные ребята не так много говорят. Я обычно не особо слежу за подобной темой, и мне по сути наплевать, что там он говорил. Просто в данном случае я посчитал нужным это сказать, и это должен был сказать кто-то из группы, потому что обычно это говорят фанаты и всё легко замять и спустить на тормозах.



Для нас весь этот жанр ради воспитания новых групп, нового отличного материала, и подобное дерьмо перечёркивает все усилия, потому что хорошая музыка, хорошие музыканты, хорошие вокалисты — все они заслуживают шанса быть услышанным. И когда подобным образом внимание переключается на другое... Когда ты не очень хорошо занимаешься тем, чем занимаешься, ты ищешь повода напомнить о себе любим способом, а это чертовски глупо, как по мне. Но если ты хочешь идти такой дорогой, ну да ладно, отлично, но я же хочу вернуть внимание к новым командам, я хочу, чтобы хорошие команды были на слуху, — те, кто не имеет внимания, потому что они все теряются в потоке херни, которую несут подобные ему люди. Те группы, которые мы берём с собой, я просто хочу, чтобы люди о них узнали, потому что они того заслуживают, ведь они рвут жопу на британский флаг. И они заслуживают этого внимания, а вовсе не те, кто нифига не парится и не вкладывает никаких усилий в создание музыки, те, кто давно сдался или отказался от жанра, но при любом удобном случае вдруг о нём вспоминают и пытаются использовать.



Вот в чём был смысл начала этих препирательств. Я подумал, что хватит уже говорить, ну да ладно, мне пофиг, пора было нарушить этот порочный круг. Я не стремился к драме и не искал внимания, но если хоть таким способом получится заставить людей обратить внимание на другие вещи — и, как я уже сказал раньше, на новые группы, группы, которые стараются изо всех сил — ладно, пусть так. Но в итоге главной остаётся музыка, наша музыка, наши туры, и всё внимание именно на этом. Вот почему я нигде не публиковал все эти разборки. Было и было. У каждого свой взгляд на ситуацию и как всё воспринимать. Ну да было и было. Просто очень здорово, когда ты можешь сказать то, что думаешь, и не закрывать на всё глаза, молчать и притворяться, что всё прекрасно».















