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*Trivium*



7 мар 2018 : 		 Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS

25 фев 2018 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 фев 2018 : 		 Песни TRIVIUM доступны для разучивания

26 окт 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

16 окт 2017 : 		 Новая песня TRIVIUM

7 сен 2017 : 		 Рассказ о создании нового альбома TRIVIUM

24 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

7 авг 2017 : 		 TRIVIUM исполнили новую песню

1 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

14 мар 2017 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом материале

15 фев 2017 : 		 Басист TRIVIUM о новом барабанщике

13 фев 2017 : 		 TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком

23 янв 2017 : 		 TRIVIUM нашли барабанщика для тура

22 янв 2017 : 		 TRIVIUM действительно расстались с ударником

23 дек 2016 : 		 TRIVIUM расстались с ударником?

6 дек 2016 : 		 Третья часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

29 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома TRIVIUM

28 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TRIVIUM

22 ноя 2016 : 		 Вторая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

17 ноя 2016 : 		 Фронтмен TRIVIUM исполняет акустическую версию песни SOUNDGARDEN's

15 ноя 2016 : 		 Первая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

4 ноя 2016 : 		 Демо от TRIVIUM

25 окт 2016 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 окт 2016 : 		 TRIVIUM переиздают дебютный альбом

10 окт 2016 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в 2017 года

23 сен 2016 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

1 июл 2016 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 июн 2016 : 		 Басист TRIVIUM испытывает оптимизм в отношении стриминговых музыкальных сервисов

9 июн 2016 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

13 май 2016 : 		 Колыбельные от TRIVIUM

13 май 2016 : 		 Гитарист TRIVIUM: «У нас полно материала на новый альбом»

10 мар 2016 : 		 Новое видео TRIVIUM

24 дек 2015 : 		 TRIVIUM вспоминают об "Ascendancy"

13 дек 2015 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

10 дек 2015 : 		 Mike Mangini порекомендовал нового барабанщика в TRIVIUM

8 дек 2015 : 		 Видео с первого выступления TRIVIUM с новым барабанщиком

6 дек 2015 : 		 TRIVIUM нашли барабанщика

30 ноя 2015 : 		 Вокалист TRIVIUM о блэковом проекте

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах TRIVIUM

27 авг 2015 : 		 Новое видео TRIVIUM

20 авг 2015 : 		 Новое видео TRIVIUM

13 авг 2015 : 		 Новая песня TRIVIUM

31 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRIVIUM

30 июл 2015 : 		 Новое видео TRIVIUM

18 июл 2014 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM

21 май 2014 : 		 TRIVIUM отменили концерты на этой неделе по настоянию врачей

12 май 2014 : 		 Барабанщик TRIVIUM: «Это было не моё решение»

12 май 2014 : 		 TRIVIUM расстались с барабанщиком

14 фев 2014 : 		 Концерт TRIVIUM снимался на DVD

21 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления TRIVIUM

8 окт 2013 : 		 Новый альбом TRIVIUM доступен для прослушивания

30 сен 2013 : 		 Новая песня TRIVIUM

9 сен 2013 : 		 Новое видео TRIVIUM

21 авг 2013 : 		 Новая песня TRIVIUM

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления TRIVIUM

2 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TRIVIUM

1 авг 2013 : 		 Новая песня TRIVIUM

29 июл 2013 : 		 TRIVIUM исполнили новую песню

24 июл 2013 : 		 Фрагмент нового трека TRIVIUM

28 май 2013 : 		 Название нового альбома TRIVIUM?

3 мар 2013 : 		 TRIVIUM завершили запись альбома

29 янв 2013 : 		 Вокалист TRIVIUM исполнил кавер-версию OPETH

17 янв 2013 : 		 Вокалист DISTURBED будет продюсировать новый альбом TRIVIUM

1 янв 2013 : 		 В душе с вокалистом TRIVIUM

17 ноя 2012 : 		 Новое видео TRIVIUM

14 ноя 2012 : 		 Акустика от вокалиста TRIVIUM

7 ноя 2012 : 		 Вокалист TRIVIUM исполнил в акустике OPETH, IN FLAMES

5 ноя 2012 : 		 Лидер TRIVIUM о выборах президента

4 ноя 2012 : 		 Акустика от вокалиста TRIVIUM

16 авг 2012 : 		 Качественное видео с акустики вокалиста TRIVIUM

15 авг 2012 : 		 Фронтмен TRIVIUM создал экстрим-металл-проект

15 авг 2012 : 		 Вокалист TRIVIUM исполнил акустическую версию песни OPETH

3 авг 2012 : 		 TRIVIUM: от автобуса до сцены

3 июл 2012 : 		 TRIVIUM записали демо девяти новых песен

30 июн 2012 : 		 Бабушка басиста TRIVIUM посетила концерт группы

29 июн 2012 : 		 Видеоприветствие от TRIVIUM

28 май 2012 : 		 Видео полного концерта TRIVIUM

26 май 2012 : 		 Концерт TRIVIUM онлайн

28 апр 2012 : 		 Вокалист TRIVIUM о ситуации с Roadrunner

12 апр 2012 : 		 Музыканты SLIPKNOT, MACHINE HEAD присоединились к TRIVIUM для исполнения кавер-версии METALLICA

5 апр 2012 : 		 TRIVIUM в акустике

20 мар 2012 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

13 фев 2012 : 		 TRIVIUM исполнили кавер-версию METALLICA

30 янв 2012 : 		 TRIVIUM в акустике

29 дек 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM получил "чек на огромную сумму"

2 дек 2011 : 		 Видео полного концерта TRIVIUM

25 ноя 2011 : 		 Басист TRIVIUM о "Lulu": "Если кто-то считает, что понял этот альбом, то он упарывается наркотой"

5 ноя 2011 : 		 Акустическая песня TRIVIUM

28 окт 2011 : 		 Новое видео TRIVIUM

24 окт 2011 : 		 TRIVIUM в акустике - 3

19 окт 2011 : 		 TRIVIUM в акустике

25 авг 2011 : 		 TRIVIUM в акустике

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIVIUM

3 авг 2011 : 		 TRIVIUM исполнили еще один новый трек

19 июл 2011 : 		 Видео из специального издания нового альбома TRIVIUM

14 июл 2011 : 		 Новая песня TRIVIUM

10 июл 2011 : 		 TRIVIUM исполнили 'In Waves'

3 июл 2011 : 		 Семплы нового альбома TRIVIUM

29 июн 2011 : 		 Новая песня TRIVIUM

28 июн 2011 : 		 Семпл новой песни TRIVIUM

22 июн 2011 : 		 Официальная съемка с концерта TRIVIUM

20 июн 2011 : 		 TRIVIUM исполнили новые песни

17 июн 2011 : 		 Новое видео TRIVIUM

16 июн 2011 : 		 Детали нового альбома TRIVIUM

6 июн 2011 : 		 Название нового альбома TRIVIUM

22 май 2011 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 май 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «С этим альбомом мы хотим всё обновить»

26 апр 2011 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

25 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома TRIVIUM

15 апр 2011 : 		 Видео с записи вокала TRIVIUM

6 апр 2011 : 		 TRIVIUM заканчивают работу над альбомом

21 янв 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «Следующий альбом выйдет за пределы того, что люди считают металлом»

11 янв 2011 : 		 Лидер TRIVIUM обсуждает новый альбом в интервью.

18 дек 2010 : 		 У TRIVIUM готово 17 песен

30 ноя 2010 : 		 TRIVIUM начнут запись в январе

11 окт 2010 : 		 TRIVIUM начнут запись в декабре

16 авг 2010 : 		 TRIVIUM отправятся в студию в октябре

1 июн 2010 : 		 Новое видео TRIVIUM

4 мар 2010 : 		 Новое видео TRIVIUM

19 фев 2010 : 		 Новая песня TRIVIUM доступна для прослушивания

18 фев 2010 : 		 Фронтмен TRIVIUM заявил, что барабанщик был уволен по телефону

14 фев 2010 : 		 Доступна кавер-версия SEPULTURA от TRIVIUM

5 фев 2010 : 		 TRIVIUM официально представили нового барабанщика

28 янв 2010 : 		 Гитарист TRIVIUM очумел от новой песни!

26 янв 2010 : 		 TRIVIUM запишут кавер-версию SEPULTURA

10 янв 2010 : 		 Фронтмен TRIVIUM женился

25 ноя 2009 : 		 Новая песня TRIVIUM появится в игре

22 окт 2009 : 		 TRIVIUM записали песню для игры

7 май 2009 : 		 Участников TRIVIUM проверили на свиной грипп

5 фев 2009 : 		 Режиссерская версия нового клипа TRIVIUM

28 янв 2009 : 		 Доступно новое видео TRIVIUM

3 сен 2008 : 		 Новый видеоклип TRIVIUM в сети

9 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома TRIVIUM

17 июл 2008 : 		 Новый альбом TRIVIUM будет микшировать COLIN RICHARDSON

17 июн 2008 : 		 Обнародована дата выхода нового альбома TRIVIUM

5 фев 2008 : 		 TRIVIUM выпустят новый альбом с продюсером Nick'ом Raskulinecz'ем

28 ноя 2007 : 		 Фронтмен TRIVIUM: "Нам понадобится время для написания нашего лучшего альбома!"

5 сен 2006 : 		 TRIVIUM: Новая песня в сети, новый альбом в октябре

6 авг 2006 : 		 TRIVIUM снимут два видеоклипа на следующей неделе

5 авг 2006 : 		 Новый альбом TRIVIUM будет сильно отличаться от предыдущих

2 авг 2006 : 		 Новый трек TRIVIUM в сети

4 мар 2006 : 		 Видео TRIVIUM 'Dying In Your Arms' появилось в сети

27 фев 2006 : 		 Басист TRIVIUM о новом альбоме

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Басист TRIVIUM о твиттер-стычке с вокалистом ALL THAT REMAINS

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Басист TRIVIUM Paolo Gregoletto в недавнем интервью прокомментировал твиттер-препирательства с вокалистом ALL THAT REMAINS Phil'ом Labonte, начавшиеся после очередного витка обсуждений контроля за оружием, спровоцированные стрельбой в одной из школ в США. После видео Phil'a в одной из программ Paolo сцепился с ним в Твиттере, в одном из сообщений назвав того «дешёвым Jesse Leach'ем», на что тот назвал его «третьим по важности человеком в квартете».

«Возможно, я начал это потому, что играю в известной группе и остальные ребята не так много говорят. Я обычно не особо слежу за подобной темой, и мне по сути наплевать, что там он говорил. Просто в данном случае я посчитал нужным это сказать, и это должен был сказать кто-то из группы, потому что обычно это говорят фанаты и всё легко замять и спустить на тормозах.

Для нас весь этот жанр ради воспитания новых групп, нового отличного материала, и подобное дерьмо перечёркивает все усилия, потому что хорошая музыка, хорошие музыканты, хорошие вокалисты — все они заслуживают шанса быть услышанным. И когда подобным образом внимание переключается на другое... Когда ты не очень хорошо занимаешься тем, чем занимаешься, ты ищешь повода напомнить о себе любим способом, а это чертовски глупо, как по мне. Но если ты хочешь идти такой дорогой, ну да ладно, отлично, но я же хочу вернуть внимание к новым командам, я хочу, чтобы хорошие команды были на слуху, — те, кто не имеет внимания, потому что они все теряются в потоке херни, которую несут подобные ему люди. Те группы, которые мы берём с собой, я просто хочу, чтобы люди о них узнали, потому что они того заслуживают, ведь они рвут жопу на британский флаг. И они заслуживают этого внимания, а вовсе не те, кто нифига не парится и не вкладывает никаких усилий в создание музыки, те, кто давно сдался или отказался от жанра, но при любом удобном случае вдруг о нём вспоминают и пытаются использовать.

Вот в чём был смысл начала этих препирательств. Я подумал, что хватит уже говорить, ну да ладно, мне пофиг, пора было нарушить этот порочный круг. Я не стремился к драме и не искал внимания, но если хоть таким способом получится заставить людей обратить внимание на другие вещи — и, как я уже сказал раньше, на новые группы, группы, которые стараются изо всех сил — ладно, пусть так. Но в итоге главной остаётся музыка, наша музыка, наши туры, и всё внимание именно на этом. Вот почему я нигде не публиковал все эти разборки. Было и было. У каждого свой взгляд на ситуацию и как всё воспринимать. Ну да было и было. Просто очень здорово, когда ты можешь сказать то, что думаешь, и не закрывать на всё глаза, молчать и притворяться, что всё прекрасно».



TRIVIUM Bassist On His Twitter Feud With ALL THAT REMAINS Frontman:




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

xandr2100
7 мар 2018, 17:33		Шо, я не поняль

Saint Portnoy
7 мар 2018, 17:38		я и групп-то таких не знаю, а они все уже пересрались в твиттере

rassol
7 мар 2018, 19:17		Что за хуйню я прочитал?


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