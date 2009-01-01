Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня JUDAS PRIEST [49]
*Новое видео BLAZE BAYLEY [31]
*У гитариста JUDAS PRIEST болезнь Паркинсона [27]
*DARKSIDE.ru в социальных сетях [20]
*EUROPE взяли Грэммис [15]
*
[= ||| все новости группы



*Trivium*



14 фев 2018 : 		 Песни TRIVIUM доступны для разучивания

26 окт 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

16 окт 2017 : 		 Новая песня TRIVIUM

7 сен 2017 : 		 Рассказ о создании нового альбома TRIVIUM

24 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

7 авг 2017 : 		 TRIVIUM исполнили новую песню

1 авг 2017 : 		 Новое видео TRIVIUM

14 мар 2017 : 		 Гитарист TRIVIUM о новом материале

15 фев 2017 : 		 Басист TRIVIUM о новом барабанщике

13 фев 2017 : 		 TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком

23 янв 2017 : 		 TRIVIUM нашли барабанщика для тура

22 янв 2017 : 		 TRIVIUM действительно расстались с ударником

23 дек 2016 : 		 TRIVIUM расстались с ударником?

6 дек 2016 : 		 Третья часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

29 ноя 2016 : 		 Рассказ об издании альбома TRIVIUM

28 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового релиза TRIVIUM

22 ноя 2016 : 		 Вторая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

17 ноя 2016 : 		 Фронтмен TRIVIUM исполняет акустическую версию песни SOUNDGARDEN's

15 ноя 2016 : 		 Первая часть "Ember To Inferno" TRIVIUM

4 ноя 2016 : 		 Демо от TRIVIUM

25 окт 2016 : 		 Концертное видео TRIVIUM

14 окт 2016 : 		 TRIVIUM переиздают дебютный альбом

10 окт 2016 : 		 Новый альбом TRIVIUM выйдет в 2017 года

23 сен 2016 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

1 июл 2016 : 		 Концертное видео TRIVIUM

28 июн 2016 : 		 Басист TRIVIUM испытывает оптимизм в отношении стриминговых музыкальных сервисов

9 июн 2016 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

13 май 2016 : 		 Колыбельные от TRIVIUM

13 май 2016 : 		 Гитарист TRIVIUM: «У нас полно материала на новый альбом»

10 мар 2016 : 		 Новое видео TRIVIUM

24 дек 2015 : 		 TRIVIUM вспоминают об "Ascendancy"

13 дек 2015 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

10 дек 2015 : 		 Mike Mangini порекомендовал нового барабанщика в TRIVIUM

8 дек 2015 : 		 Видео с первого выступления TRIVIUM с новым барабанщиком

6 дек 2015 : 		 TRIVIUM нашли барабанщика

30 ноя 2015 : 		 Вокалист TRIVIUM о блэковом проекте

12 окт 2015 : 		 Успехи в чартах TRIVIUM

27 авг 2015 : 		 Новое видео TRIVIUM

20 авг 2015 : 		 Новое видео TRIVIUM

13 авг 2015 : 		 Новая песня TRIVIUM

31 июл 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома TRIVIUM

30 июл 2015 : 		 Новое видео TRIVIUM

18 июл 2014 : 		 Новое видео TRIVIUM

26 июн 2014 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

10 июн 2014 : 		 Профессиональное видео полного выступления TRIVIUM

21 май 2014 : 		 TRIVIUM отменили концерты на этой неделе по настоянию врачей

12 май 2014 : 		 Барабанщик TRIVIUM: «Это было не моё решение»

12 май 2014 : 		 TRIVIUM расстались с барабанщиком

14 фев 2014 : 		 Концерт TRIVIUM снимался на DVD

21 окт 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления TRIVIUM

8 окт 2013 : 		 Новый альбом TRIVIUM доступен для прослушивания

30 сен 2013 : 		 Новая песня TRIVIUM

9 сен 2013 : 		 Новое видео TRIVIUM

21 авг 2013 : 		 Новая песня TRIVIUM

4 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления TRIVIUM

2 авг 2013 : 		 Трек-лист нового альбома TRIVIUM

1 авг 2013 : 		 Новая песня TRIVIUM

29 июл 2013 : 		 TRIVIUM исполнили новую песню

24 июл 2013 : 		 Фрагмент нового трека TRIVIUM

28 май 2013 : 		 Название нового альбома TRIVIUM?

3 мар 2013 : 		 TRIVIUM завершили запись альбома

29 янв 2013 : 		 Вокалист TRIVIUM исполнил кавер-версию OPETH

17 янв 2013 : 		 Вокалист DISTURBED будет продюсировать новый альбом TRIVIUM

1 янв 2013 : 		 В душе с вокалистом TRIVIUM

17 ноя 2012 : 		 Новое видео TRIVIUM

14 ноя 2012 : 		 Акустика от вокалиста TRIVIUM

7 ноя 2012 : 		 Вокалист TRIVIUM исполнил в акустике OPETH, IN FLAMES

5 ноя 2012 : 		 Лидер TRIVIUM о выборах президента

4 ноя 2012 : 		 Акустика от вокалиста TRIVIUM

16 авг 2012 : 		 Качественное видео с акустики вокалиста TRIVIUM

15 авг 2012 : 		 Фронтмен TRIVIUM создал экстрим-металл-проект

15 авг 2012 : 		 Вокалист TRIVIUM исполнил акустическую версию песни OPETH

3 авг 2012 : 		 TRIVIUM: от автобуса до сцены

3 июл 2012 : 		 TRIVIUM записали демо девяти новых песен

30 июн 2012 : 		 Бабушка басиста TRIVIUM посетила концерт группы

29 июн 2012 : 		 Видеоприветствие от TRIVIUM

28 май 2012 : 		 Видео полного концерта TRIVIUM

26 май 2012 : 		 Концерт TRIVIUM онлайн

28 апр 2012 : 		 Вокалист TRIVIUM о ситуации с Roadrunner

12 апр 2012 : 		 Музыканты SLIPKNOT, MACHINE HEAD присоединились к TRIVIUM для исполнения кавер-версии METALLICA

5 апр 2012 : 		 TRIVIUM в акустике

20 мар 2012 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

13 фев 2012 : 		 TRIVIUM исполнили кавер-версию METALLICA

30 янв 2012 : 		 TRIVIUM в акустике

29 дек 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM получил "чек на огромную сумму"

2 дек 2011 : 		 Видео полного концерта TRIVIUM

25 ноя 2011 : 		 Басист TRIVIUM о "Lulu": "Если кто-то считает, что понял этот альбом, то он упарывается наркотой"

5 ноя 2011 : 		 Акустическая песня TRIVIUM

28 окт 2011 : 		 Новое видео TRIVIUM

24 окт 2011 : 		 TRIVIUM в акустике - 3

19 окт 2011 : 		 TRIVIUM в акустике

25 авг 2011 : 		 TRIVIUM в акустике

13 авг 2011 : 		 Профессиональное видео с выступления TRIVIUM

3 авг 2011 : 		 TRIVIUM исполнили еще один новый трек

19 июл 2011 : 		 Видео из специального издания нового альбома TRIVIUM

14 июл 2011 : 		 Новая песня TRIVIUM

10 июл 2011 : 		 TRIVIUM исполнили 'In Waves'

3 июл 2011 : 		 Семплы нового альбома TRIVIUM

29 июн 2011 : 		 Новая песня TRIVIUM

28 июн 2011 : 		 Семпл новой песни TRIVIUM

22 июн 2011 : 		 Официальная съемка с концерта TRIVIUM

20 июн 2011 : 		 TRIVIUM исполнили новые песни

17 июн 2011 : 		 Новое видео TRIVIUM

16 июн 2011 : 		 Детали нового альбома TRIVIUM

6 июн 2011 : 		 Название нового альбома TRIVIUM

22 май 2011 : 		 Новая песня TRIVIUM

17 май 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «С этим альбомом мы хотим всё обновить»

26 апр 2011 : 		 Видео с выступления TRIVIUM

25 апр 2011 : 		 Трейлер нового альбома TRIVIUM

15 апр 2011 : 		 Видео с записи вокала TRIVIUM

6 апр 2011 : 		 TRIVIUM заканчивают работу над альбомом

21 янв 2011 : 		 Фронтмен TRIVIUM: «Следующий альбом выйдет за пределы того, что люди считают металлом»

11 янв 2011 : 		 Лидер TRIVIUM обсуждает новый альбом в интервью.

18 дек 2010 : 		 У TRIVIUM готово 17 песен

30 ноя 2010 : 		 TRIVIUM начнут запись в январе

11 окт 2010 : 		 TRIVIUM начнут запись в декабре

16 авг 2010 : 		 TRIVIUM отправятся в студию в октябре

1 июн 2010 : 		 Новое видео TRIVIUM

4 мар 2010 : 		 Новое видео TRIVIUM

19 фев 2010 : 		 Новая песня TRIVIUM доступна для прослушивания

18 фев 2010 : 		 Фронтмен TRIVIUM заявил, что барабанщик был уволен по телефону

14 фев 2010 : 		 Доступна кавер-версия SEPULTURA от TRIVIUM

5 фев 2010 : 		 TRIVIUM официально представили нового барабанщика

28 янв 2010 : 		 Гитарист TRIVIUM очумел от новой песни!

26 янв 2010 : 		 TRIVIUM запишут кавер-версию SEPULTURA

10 янв 2010 : 		 Фронтмен TRIVIUM женился

25 ноя 2009 : 		 Новая песня TRIVIUM появится в игре

22 окт 2009 : 		 TRIVIUM записали песню для игры

7 май 2009 : 		 Участников TRIVIUM проверили на свиной грипп

5 фев 2009 : 		 Режиссерская версия нового клипа TRIVIUM

28 янв 2009 : 		 Доступно новое видео TRIVIUM

3 сен 2008 : 		 Новый видеоклип TRIVIUM в сети

9 авг 2008 : 		 Обложка нового альбома TRIVIUM

17 июл 2008 : 		 Новый альбом TRIVIUM будет микшировать COLIN RICHARDSON

17 июн 2008 : 		 Обнародована дата выхода нового альбома TRIVIUM

5 фев 2008 : 		 TRIVIUM выпустят новый альбом с продюсером Nick'ом Raskulinecz'ем

28 ноя 2007 : 		 Фронтмен TRIVIUM: "Нам понадобится время для написания нашего лучшего альбома!"

5 сен 2006 : 		 TRIVIUM: Новая песня в сети, новый альбом в октябре

6 авг 2006 : 		 TRIVIUM снимут два видеоклипа на следующей неделе

5 авг 2006 : 		 Новый альбом TRIVIUM будет сильно отличаться от предыдущих

2 авг 2006 : 		 Новый трек TRIVIUM в сети

4 мар 2006 : 		 Видео TRIVIUM 'Dying In Your Arms' появилось в сети

27 фев 2006 : 		 Басист TRIVIUM о новом альбоме

| - |
|||| 14 фев 2018

Песни TRIVIUM доступны для разучивания

*
zoom
*
* *
Программа Rocksmith, которая обучает игре на гитаре, предлагает всем желающим скачать композиции TRIVIUM. Сообщается, что благодаря этой программе играть на гитаре и басу научилось уже более трех миллионов человек.

TRIVIUM Songs Now Available For Rocksmith






Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 495

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Pain Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2018 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом