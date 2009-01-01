14 фев 2018



Песни TRIVIUM доступны для разучивания Программа Rocksmith, которая обучает игре на гитаре, предлагает всем желающим скачать композиции TRIVIUM. Сообщается, что благодаря этой программе играть на гитаре и басу научилось уже более трех миллионов человек.















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