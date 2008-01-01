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TRIVIUM действительно расстались с ударником Барабанщик Paul Wandtke подтвердил факт своего ухода из TRIVIUM. После недавних слов лидера команды, Matt'a Heafy в интервью Metal Insider о том, что три последних барабанщика были "лишь сессионными участниками", Wandtke опубликовал свое сообщение:



«Полагаю, что слухи верны, так что обратите внимание на мою новую команду, BEDLAM, которую я основал в Чикаго. Первый сингл выйдет уже в феврале».











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