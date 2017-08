сегодня



Новое видео TRIVIUM "The Sin And The Sentence", новое видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня стала первым студийным треком, записанным с новым барабанщиком Alex'ом Bent'ом (BATTLECROSS, DECREPIT BIRTH).















