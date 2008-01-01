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TRIVIUM нашли барабанщика для тура TRIVIUM официально объявили о том, что Alex Bent поедет с командой в европейское турне. Bent известен как участник BATTLECROSS и DECREPIT BIRTH, а также он играл с TESTAMENT вместо Gene'a Hoglan'a на ряде выступлений. Его дебют с TRIVIUM намечен на 11 февраля в Дублине.



Официальное видео прослушивания доступно ниже. Басист группы, Paolo Gregoletto, в своем твиттере написал: «Alex прислал этот ролик через два дня после того, как мы с ним связались. Мы также репетировали с ним пару недель в ноябре».















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