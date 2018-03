сегодня



Новое видео TRIVIUM "Beyond Oblivion", новое видео группы TRIVIUM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "The Sin And The Sentence":



01. The Sin And The Sentence

02. Beyond Oblivion

03. Other Worlds

04. The Heart From Your Hate

05. Betrayer

06. The Wretchedness Inside

07. Endless Night

08. Sever The Hand

09. Beauty In The Sorrow

10. The Revanchist

11. Thrown Into The Fire























