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TRIVIUM дебютировали с новым барабанщиком 11 февраля во время выступления в Дублине барабанщик Alex Bent впервые вышел на сцену в качестве нового гастрольного музыканта TRIVIUM - любительское видео с концерта можно увидеть ниже.



















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