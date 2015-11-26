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Asking Alexandria

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22 ноя 2018 : 		 Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

11 окт 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

7 окт 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA вновь в Top-10

10 авг 2018 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

17 июл 2018 : 		 Акустическая версия "Alone In A Room" ASKING ALEXANDRIA

30 май 2018 : 		 ASKING ALEXANDRIA выступили перед американскими морскими пехотинцами

28 май 2018 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

28 фев 2018 : 		 Кавер-версия ED SHEERAN от ASKING ALEXANDRIA

8 фев 2018 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA: «Альбом METALLICA изменил мою жизнь»

14 янв 2018 : 		 Акустика от ASKING ALEXANDRIA

11 дек 2017 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

25 окт 2017 : 		 Новая песня ASKING ALEXANDRIA

22 сен 2017 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

20 июн 2017 : 		 ASKING ALEXANDRIA завершают работу над альбомом

3 июн 2017 : 		 Тизер новой песни ASKING ALEXANDRIA

22 мар 2017 : 		 Новый альбом ASKING ALEXANDRIA уже написан

14 фев 2017 : 		 Видео с выступления вокалиста ASKING ALEXANDRIA

7 фев 2017 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

15 янв 2017 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

11 янв 2017 : 		 Новая песня вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 ноя 2016 : 		 Видео с выступления ASKING ALEXANDRIA

2 ноя 2016 : 		 Новое видео вокалиста ASKING ALEXANDRIA

28 окт 2016 : 		 Официальное видео с первого выступления ASKING ALEXANDRIA в новом составе

26 окт 2016 : 		 Видео первого шоу с вернувшимся вокалистом ASKING ALEXANDRIA

24 окт 2016 : 		 DANNY рад вернуться в ASKING ALEXANDRIA

22 окт 2016 : 		 ASKING ALEXANDRIA вернули старого вокалиста

18 сен 2016 : 		 Кавер-версия SLIPKNOT от ASKING ALEXANDRIA

28 май 2016 : 		 Гитарист ASKING ALEXANDRIA ответил бывшему вокалисту

26 май 2016 : 		 Новое видео ASKING ALEXANDRIA

12 май 2016 : 		 Бывший вокалист ASKING ALEXANDRIA критикует бывших коллег

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Концертное видео ASKING ALEXANDRIA



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ASKING ALEXANDRIA опубликовали официальное концертное видео на композицию "Alone In A Room", которая двадцать восемь недель провела в чартах Active Rock и добиралась до седьмого место и стала третьим синглом в истории команды, попавшей в десятку лучших. Песня уже превзошла отметку в 16.3 миллиона прослушиваний на Spotify, а официальный клип посмотрели уже более 6.3 миллиона раз на YouTube.



ASKING ALEXANDRIA Releases 'Alone In A Room' Live Video

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