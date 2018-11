сегодня



Концертное видео ASKING ALEXANDRIA



ASKING ALEXANDRIA опубликовали официальное концертное видео на композицию "Alone In A Room", которая двадцать восемь недель провела в чартах Active Rock и добиралась до седьмого место и стала третьим синглом в истории команды, попавшей в десятку лучших. Песня уже превзошла отметку в 16.3 миллиона прослушиваний на Spotify, а официальный клип посмотрели уже более 6.3 миллиона раз на YouTube.









