Концертное видео ASKING ALEXANDRIA

ASKING ALEXANDRIA опубликовали официальное концертное видео на композицию "Alone In A Room", которая двадцать восемь недель провела в чартах Active Rock и добиралась до седьмого место и стала третьим синглом в истории команды, попавшей в десятку лучших. Песня уже превзошла отметку в 16.3 миллиона прослушиваний на Spotify, а официальный клип посмотрели уже более 6.3 миллиона раз на YouTube.
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