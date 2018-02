сегодня



Гитарист ASKING ALEXANDRIA : «Альбом METALLICA изменил мою жизнь» iRockRadio.com в недавнем разговоре с гитаристом ASKING ALEXANDRIA Ben'ом Bruce'ом у него спросили, есть ли альбом, который изменил его жизнь:



«Ой, чувак, их же столько... Я же из семьи музыкантов, так что музыка буквально течёт у меня по венам. Я рос, слушая много блюза, как Гэри Мура или Eric'a Clapton'a. Думаю, что альбом "Still Got The Blues" поменял моё сознание, он заставил взять меня в руки гитару, но потом я стал слушать такие группы, как METALLICA, а потом и ещё тяжелее, SLIPKNOT и SYSTEM OF A DOWN. Думаю, что то, что меня реально подкупило... Мне было лет 16—17, когда я услышал альбом METALLICA 1991 года, и знаете, этот рифф из "Through The Never", тогда я и понял: "Вот чем я хочу заниматься всю жизнь". Это был поворотный момент. Помню, как скакал в кровати, совершенно не контролируя себя. И думал: "Чёрт, это странно, чего это я прыгаю в своей кровати? Я же уже стар для такого". Но я был так впечатлён альбомом, и именно он и дал понять, что я буду делать всю свою жизнь».















+0 -3



( 2 )





просмотров: 673