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Helmet

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Вокалист HELMET: «Меня радует, что "Betty" считают нашей лучшей работой»



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PAGE HAMILTON в интервью Rocktambulos поговорил о юбилейном туре в честь 30-летия альбома «Betty». Относительно наследия этой пластинки он сказал:

«Ну, это не мне судить. Люди говорили мне — например, я разговаривал с звукорежиссером в Германии, и он сказал: «Да, когда мы хотим настроить систему или настроиться на нужный лад при сведении, мы слушаем »Betty«». Другие люди говорили, например, один парень из Австралии сказал: «О, я был в университете в Австралии, и они использовали обложку альбома „Betty“ в качестве примера подрывного искусства». И мне это нравится. Это делает меня счастливым.

Я знаю, что многие [люди считают « Betty» классикой] — только потому, что люди говорили мне об этом. Я не собираюсь сидеть и похлопывать себя по спине, типа «Вау». Но мне нравится, что людям нравится этот альбом, потому что, когда он вышел, некоторые нас просто обосрали. Некоторые люди говорили: «Это не »Meantime«». А я такой: «Ну, мы сделали »Meantime". Мы не хотим делать «Meantime» снова". Так что, думаю, приятно, что спустя 30 с лишним лет, когда люди вспоминают «Betty», многие считают его нашим лучшим альбомом. Меня это веселит».

Говоря о перспективе исполнить весь альбом «Betty» вживую спустя более 30 лет после его выхода, Page сказал:

«Если у вас не хватает... не знаю, не храбрости, это не то слово, но смелости попытаться бросить вызов своим поклонникам, то вы как бы... Я бы потерял уважение к тому, кто не хочет бросать вызов людям. Я люблю джазовую музыку, а джаз — это импровизация. Песню «Beautiful Love» я играл тысячу раз, и сейчас я играю ее совершенно иначе, чем в 1994 году. Более того, сегодня я сыграю ее совершенно иначе, чем вчера. В этом и заключается красота джаза. В этой мелодии есть структура, например, 16-дольная структура, и есть аккордовые изменения. И что я могу сделать с этими аккордовыми изменениями, чтобы сохранить интерес и импровизировать? Это очень похоже на разговор. И я полагаю, что именно поэтому я так люблю джаз.

Единственное, о чем можно упомянуть при исполнении „Betty“ вживую, — это то, что я играю гитарные соло, так что я могу импровизировать каждый вечер. И поэтому все по-другому. Все будет по-другому. Например, соло, которое я играю в «Sam Hell», будет другим в Аргентине, чем в Сан-Паулу или Сантьяго на других концертах, которые мы проводим на юге. Так что это весело — весело для меня. Не знаю, каково приходится парням, но им очень нравится играть вместе. У них такая мощная ритм-секция. Kyle [Stevenson, барабаны], Dave [Case, бас] и Dan [Beeman, ритм-гитара] вместе очень синхронизированы. И они понимают музыку на этом уровне. Они понимают, что нужно к чему-то стремиться.

Я к тому, что у меня иногда возникают конфликты с Kyle, потому что многие барабанщики считают, что нужно расслабиться, чтобы музыка была приятной, и в этом есть своя правда в некоторых видах музыки, но в музыке HELMET ты должен оставаться на вершине ритма. И должно создаваться ощущение, что он ускоряется, хотя это не так. Это очень характерно для джаза — кажется, что темп ускоряется, но это не так. Так что, да, я уверен, что у них есть разные моменты, с которыми они сталкиваются каждый вечер, чтобы сохранить ощущение новизны».




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