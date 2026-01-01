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Helmet

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У вокалиста HELMET готово 2/3 сольного альбома



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Лидер HELMET Page Hamilton рассказал о новой музыке, над которой сейчас работает, включая возможное продолжение альбома HELMET "Left" (2023).

«Мой первый сольный альбом готов примерно на 70 процентов. Также я собираюсь заново выпустить "Movie Music Vol. 1". Лейбл Nile Rodgers, на котором он выходил, прекратил существование, а мой нынешний лейбл — Edel/earMUSIC из Гамбурга, с которым мне очень нравится работать, — надеюсь, переиздаст его до конца года.

После этого я закончу сольную пластинку. На пяти треках сыграл мой дорогой друг John Tempesta — барабанщик THE CULT, WHITE ZOMBIE, ROB ZOMBIE, который когда-то играл и в HELMET.

Еще один мой близкий друг — Matt Flynn. Он был барабанщиком GANDHI и THE B-52'S, а последние двадцать с лишним лет играет в MAROON 5. Это потрясающий барабанщик. В MAROON 5 его композиторский талант практически не используют, но если увидеть его на сцене — это настоящая машина. Он тоже сыграет на нескольких песнях.

Еще я пытаюсь привлечь своего друга Pancho Tomaselli — басиста, который когда-то играл в легендарной фанк-рок-группе WAR. У него была отличная группа PHILM вместе с Dave Lombardo из SLAYER — очень классный коллектив. Мы уже записали совместную вещь для его проекта OFFICER LUCIFER, но Pancho — просто гениальный басист. Так что я продолжаю собирать музыкантов для этой записи.

Кроме того, я подписал с Edel контракт на один джазовый альбом. Работа над ним только начинается, так что раньше 2028 года он точно не выйдет — если, конечно, я доживу», — пошутил Page.

Что касается будущего HELMET, музыкант признался:

«Пока не знаю. Не думаю, что мы в ближайшее время запишем новый альбом, потому что сейчас я сосредоточен на всех этих других проектах».




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