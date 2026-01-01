Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 57
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ХХVIII: Это еще праздник или уже нет? 57
*ARCH ENEMY продолжают оправдываться/защищаться от нападок бы... 40
*MICHALE GRAVES: «Меня ненавидят в мире панка и металла» 35
*Вокалистка BLUE MEDUSA: «Если вы никогда не встречали вегана... 28
*RONNIE ROMERO: «Я даже трубку не возьму, если это будет YNGW... 27
[= ||| все новости группы



*

Helmet

*



12 апр 2026 : 		 Вокалист HELMET: «Не хочу брать крепкое в рот»

6 окт 2025 : 		 Вокалист HELMET думает о сольном альбоме

23 апр 2025 : 		 Вокалист HELMET: «Меня радует, что "Betty" считают нашей лучшей работой»

22 авг 2024 : 		 HELMET отменили тур из-за плохих продаж

12 апр 2024 : 		 Кто повлиял на вокалиста HELMET?

4 фев 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Израиль говорит об уничтожении Газы, как будто они животные»

30 янв 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Трампа не интересует ни эта страна, ни ее граждане»

22 янв 2024 : 		 Вокалист HELMET: «Трамп самый токсичный кусок дерьма в американской политике»

8 дек 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Всем нравится новый альбом!»

1 дек 2023 : 		 Видео с выступления HELMET

11 ноя 2023 : 		 Новое видео HELMET

15 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET: «Я имею полное право говорить на политические темы»

7 окт 2023 : 		 Вокалист HELMET считает Трампа расистом

21 сен 2023 : 		 Новая песня HELMET

25 авг 2023 : 		 Новая песня HELMET

11 июл 2023 : 		 Новый альбом HELMET выйдет осенью

1 мар 2022 : 		 Лидер ANTHRAX с сыном исполняют трек HELMET

29 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET — о новом материале

10 дек 2021 : 		 Вокалист HELMET: «COVID-19 не смотрит на границы»

16 сен 2021 : 		 Концертный релиз HELMET выйдет осенью

27 апр 2021 : 		 Новая песня HELMET

22 окт 2020 : 		 Лидер HELMET — о влиянии на PANTERA

23 фев 2018 : 		 Новое видео HELMET

10 июн 2017 : 		 HELMET отметят юбилей выпуском винила

27 окт 2016 : 		 Фрагмент новой песни HELMET

5 окт 2016 : 		 Видео с текстом от HELMET
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист HELMET: «Не хочу брать крепкое в рот»



zoom
Вокалист HELMET Page Hamilton обсудил ближайшие гастроли по Австралии, которые стартуют 16 апреля:

«Это будет мой первый трезвый тур… Я завязал. Прямо завязал-завязал. Не “пауза”, не “перерыв” — всё, точка. Я перебрал. Пандемия меня сильно выбила из колеи, и я занырнул в очень плохие привычки. Два с половиной года назад моя девушка сказала: “Не знаю, смогу ли быть с человеком, который пьёт семь дней в неделю”. А я такой: “Да у меня всё под контролем”. Ага, конечно… В итоге пришлось что-то менять. Я позвонил одному из своих лучших друзей — Matt Flynn из MAROON 5, он ещё играет в GANDHI, потрясающий барабанщик и человек. И он сразу: “Окей, поехали. Идём на встречу”. И мы пошли.

Это стало настоящим спасением. У меня отличный спонсор — у него 35–36 лет трезвости, ветеран Вьетнама. Говорят, его боится даже Marilyn Manson. Он тоже ходит на одну из наших встреч, но я его там не видел. Я знаком с ним — Brian, — но мой спонсор… он выглядит так, будто его лицо высекли из горы Рашмор. Камень. Курит сигары, ездит на Harley… Но он невероятный. Я звоню ему каждый день. И вижусь с ним три раза в неделю — два раза онлайн и один раз вживую.

Быть трезвым — это вообще невероятно. Я правда счастлив. Сейчас у меня почти 90 дней — отмечу это в Австралии. Я хожу на встречи каждый день. Даже когда с девушкой — вот я был в Hermosa Beach, сразу нашёл там встречу».

Рассказывая, насколько всё зашло далеко, он сказал:

«Я человек с обсессивно-компульсивным складом, и если дело доходит до алкоголя или других вещей — я иду до конца. Мой менеджер говорит: “Ты ничего не делаешь вполсилы” — включая алкоголизм. Это моя природа. И это же помогает мне в музыке — я умею отключаться от всего и полностью фокусироваться. Но для зависимости это плохо.

После разговора с Matt'ом — он рассказывал, что у него жена спросила: “Восемь–десять пива в день — это не слишком?” — я подумал: блин… У меня “лёгкий день” — это 15. Я пил по 15–20 бутылок в день. Приходил к девушке смотреть кино — брал с собой восемь банок, чтобы показать, что “не так уж много пью”, хотя до этого уже выпивал пять или сколько там… Потому что ты доходишь до состояния, когда вообще не пьянеешь, пока не дойдёшь до 12-й банки — иммунность зашкаливает.

Это был бардак. Реально жёсткий бардак. И я думал, что я продуктивный — сидел здесь, в своей комнате, играл на гитаре. Но каждые 15 минут вставал за пивом. Так ничего не сделаешь. А сейчас у меня появилась ясность — и это очень круто. Просыпаться без похмелья — это лучшее, что возможно на свете. Сегодня я встал в шесть утра, в 6:15 уже был на ногах. А раньше ложился в четыре–пять утра, в хлам. Это было ужасно.

Сейчас всё по-другому. Правда хорошо. Очень продуктивный, хороший день».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом