Вокалист HELMET: «Не хочу брать крепкое в рот»



Вокалист HELMET Page Hamilton обсудил ближайшие гастроли по Австралии, которые стартуют 16 апреля:



«Это будет мой первый трезвый тур… Я завязал. Прямо завязал-завязал. Не “пауза”, не “перерыв” — всё, точка. Я перебрал. Пандемия меня сильно выбила из колеи, и я занырнул в очень плохие привычки. Два с половиной года назад моя девушка сказала: “Не знаю, смогу ли быть с человеком, который пьёт семь дней в неделю”. А я такой: “Да у меня всё под контролем”. Ага, конечно… В итоге пришлось что-то менять. Я позвонил одному из своих лучших друзей — Matt Flynn из MAROON 5, он ещё играет в GANDHI, потрясающий барабанщик и человек. И он сразу: “Окей, поехали. Идём на встречу”. И мы пошли.



Это стало настоящим спасением. У меня отличный спонсор — у него 35–36 лет трезвости, ветеран Вьетнама. Говорят, его боится даже Marilyn Manson. Он тоже ходит на одну из наших встреч, но я его там не видел. Я знаком с ним — Brian, — но мой спонсор… он выглядит так, будто его лицо высекли из горы Рашмор. Камень. Курит сигары, ездит на Harley… Но он невероятный. Я звоню ему каждый день. И вижусь с ним три раза в неделю — два раза онлайн и один раз вживую.



Быть трезвым — это вообще невероятно. Я правда счастлив. Сейчас у меня почти 90 дней — отмечу это в Австралии. Я хожу на встречи каждый день. Даже когда с девушкой — вот я был в Hermosa Beach, сразу нашёл там встречу».



Рассказывая, насколько всё зашло далеко, он сказал:



«Я человек с обсессивно-компульсивным складом, и если дело доходит до алкоголя или других вещей — я иду до конца. Мой менеджер говорит: “Ты ничего не делаешь вполсилы” — включая алкоголизм. Это моя природа. И это же помогает мне в музыке — я умею отключаться от всего и полностью фокусироваться. Но для зависимости это плохо.



После разговора с Matt'ом — он рассказывал, что у него жена спросила: “Восемь–десять пива в день — это не слишком?” — я подумал: блин… У меня “лёгкий день” — это 15. Я пил по 15–20 бутылок в день. Приходил к девушке смотреть кино — брал с собой восемь банок, чтобы показать, что “не так уж много пью”, хотя до этого уже выпивал пять или сколько там… Потому что ты доходишь до состояния, когда вообще не пьянеешь, пока не дойдёшь до 12-й банки — иммунность зашкаливает.



Это был бардак. Реально жёсткий бардак. И я думал, что я продуктивный — сидел здесь, в своей комнате, играл на гитаре. Но каждые 15 минут вставал за пивом. Так ничего не сделаешь. А сейчас у меня появилась ясность — и это очень круто. Просыпаться без похмелья — это лучшее, что возможно на свете. Сегодня я встал в шесть утра, в 6:15 уже был на ногах. А раньше ложился в четыре–пять утра, в хлам. Это было ужасно.



Сейчас всё по-другому. Правда хорошо. Очень продуктивный, хороший день».







