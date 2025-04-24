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Atheist

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Вокалист ATHEIST: «Иногда приятно быть стариком»



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Фронтмен и основатель ATHEIST KELLY SHAEFER в недавнем интервью Inner-Strength Check рассказал о том, как идёт процесс работы над новым материалом:

«У нас огромное количество идей по отдельности, но вместе мы собрали воедино около шести или семи песен».

Shaefer похвалил нынешний состав ATHEIST, в который входят басист Yoav Ruiz-Feingold, гитарист Alex Haddad, гитарист Jerry Witunsky и барабанщик Dylan Marks:

«Я считаю, что это очень важно, и я говорил об этом в нескольких интервью за последние пару месяцев, и люди должны понять, что почти ни одна группа не имеет в своём составе всех первоначальных участников. Так что люди должны смириться с этим. В Интернете все только и делают, что говорят: "Это не первоначальные участники". Это не METALLICA, не JUDAS PRIEST, не IRON MAIDEN. Ни при каких обстоятельствах. Вам трудно будет назвать мне хоть одну группу, в которой все участники остались бы прежними — ни ANTHRAX, ни кого-либо ещё. Поэтому вы должны доверять основным авторам песен, а я, [бывший барабанщик ATHEIST] Steve Flynn и [покойный басист ATHEIST] Роджер Паттерсон были настоящим ядром ATHEIST. И я, как никто другой, понимаю их вклад, их философию и шаблоны того, что представляет собой песня ATHEIST. И поскольку я сам гитарист, и поскольку я сочиняю много гитарных партий, мне нужно, чтобы люди доверяли мне, чтобы я выбрал правильных партнёров в группу и записал с ними альбом. И я не смог найти никого лучше. Я к тому, что у ребят, которые сейчас в этой группе, у каждого из них есть свои собственные коллективы, которые потрясающе играют, у них выходят альбомы. И у каждого из них есть свои качества, которые я, как аранжировщик и автор песен, нахожу почти такими же, как если бы кто-то дал мне абсолютно новые краски и разные виды кистей для рисования. Именно так я себя и ощущаю: у меня под рукой огромная палитра талантов. Они могут реализовать всё, что я придумаю. Даже если я не смогу это сыграть, я могу им объяснить. А ещё у них другой уровень знаний, чем у меня. Я не читаю музыку. Я выучил всё на слух».

Возвращаясь к работе над следующим альбомом ATHEIST, Kelly сказал:

«У меня есть четыре часа только записанных риффов. Я записываюсь на маленькой хорошей студийной установке. Таким образом, я могу воспроизвести обе гитарные партии, которые у меня есть в голове для любой песни, над которой мы работаем. И даже в некоторых случаях ударные. Но чаще всего я записываю партию с клик-трека, отправляю её барабанщику и даю ему возможность поработать над ней. А потом, когда мы соберёмся вместе и окажемся в одной комнате, мы сможем всё доработать.

Я прекрасно понимаю, на каком уровне качества должны быть ATHEIST. Но, несмотря на это, весь новый материал, как и каждый альбом ATHEIST, отличается от предыдущего. Так что нет двух альбомов ATHEIST, которые звучали бы одинаково. Они очень разные на самом деле. И новый альбом будет таким же. Но он будет придерживаться той же философии — застать людей врасплох. Не обмануть, а пощекотать уши разными эффектами, которых вы не ожидаете. Я очень люблю неожиданность, и я люблю динамику. Мне нравится, когда музыка свирепствует, потом утихает, а потом снова становится яростной.

Я знаю, как должны звучать ATHEIST. И если все позволят этому случиться... Вы не услышите от нас повторений. Вы услышите что-то новое. Возможно, вам понадобится пара лет, чтобы привыкнуть к этому, но так было с "Piece Of Time" и "Unquestionable Presence". Потребовалось 15 лет, чтобы люди сказали: "Ах". Наконец-то, б###ь. Или: "Погодите-ка. Теперь я понимаю". Всё эти мелочи. Когда альбом только вышел, он был принят не очень хорошо, и люди были очень обескуражены им. Так что сейчас, в нынешнее время, очень приятно получать любовь и признание от многих молодых групп. И это очень радует. Так что иногда приятно быть стариком. [Смеётся]».




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24 апр 2025
Corpsegrinder04
"Иногда приятно быть стариком"
Бермингемский качок из соседней темы тоже так считает. 

















просмотров: 237





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