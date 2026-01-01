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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
48
Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»
31
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
29
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п...
26
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Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!»
59
MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!»
48
Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!»
31
Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN
29
MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п...
26
все новости группы
Atheist
США
Death Metal
https://atheist.bandcamp.com/
Myspace:
http://www.myspace.com/kellysatheistwebsite
Facebook:
https://www.facebook.com/AtheistBand/
5 июн 2026
:
Профессиональное видео с выступления ATHEIST
24 апр 2025
:
Вокалист ATHEIST: «Иногда приятно быть стариком»
23 янв 2025
:
ATHEIST работают над альбомом
19 июн 2023
:
Видео с выступления ATHEIST
14 апр 2023
:
Переиздания ATHEIST выйдут летом
22 фев 2021
:
Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN
3 ноя 2020
:
Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN
28 авг 2020
:
Карантинное видео от ATHEIST
21 авг 2020
:
Карантинное видео от ATHEIST
30 июн 2020
:
ATHEIST не верят в европейский тур осенью
23 дек 2019
:
Видео с выступления ATHEIST
28 апр 2019
:
ATHEIST на фортепиано
21 фев 2018
:
Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году
20 дек 2016
:
У фронтмена ATHEIST родился сын
5 мар 2015
:
Гитарист ATHEIST снимется в фильме
9 июн 2014
:
ATHEIST готовятся к записи
9 июл 2013
:
Барабанщик ATHEIST попал в аварию
4 июн 2013
:
Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле
26 июн 2012
:
В ATHEIST вернулся басист Tony Choy
11 авг 2011
:
ATHEIST отменили европейское турне
22 июн 2011
:
Видео полного концерта ATHEIST
8 июн 2011
:
Новый гитарист ATHEIST
23 май 2011
:
Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»
5 май 2011
:
Видео с выступления ATHEIST
26 янв 2011
:
ATHEIST выступят с новым басистом
9 окт 2010
:
Новая песня ATHEIST
2 сен 2010
:
Обложка нового альбома ATHEIST
18 авг 2010
:
Трек-лист нового альбома ATHEIST
17 авг 2010
:
Барабанщик ATHEIST хочет, чтобы все «остыли»
8 авг 2010
:
Бывший басист ATHEIST объяснил причину своего ухода
5 авг 2010
:
ATHEIST расстались с басистом
12 июл 2010
:
Название нового альбома ATHEIST
31 май 2010
:
ATHEIST отправятся в студию в июле
26 фев 2010
:
Фронтмен ATHEIST заявил, что новый материал «безумный и захватывающий»
1 июл 2009
:
Опубликован семпл нового концертного альбома ATHEIST
27 ноя 2008
:
Фронтмен ATHEIST рассказал о новом альбоме
15 окт 2008
:
Фронтмен ATHEIST делится мыслями о новом альбоме
13 июл 2008
:
Участники ATHEIST работают над новым материалом
22 май 2006
:
Гитарист Rand'у Burkey временно прервал свою деятельность в ATHEIST
15 янв 2006
:
ATHEIST возвращаются!
16 июл 2005
:
ATHEIST переиздают три альбома
сегодня
Профессиональное видео с выступления ATHEIST
Группа ATHEIST опубликовали несколько концертных клипов, снятых в рамках визита в Токио в прошлом году
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Сообщений нет