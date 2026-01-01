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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 29
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*Вокалист THE WHO: «Мы первая металл-группа. И точка!» 59
*MICHAEL SWEET: «Не люблю я эту вашу METALLICA!» 48
*Вокалист BEARTOOTH: «Я гордый Г**!» 31
*Участники METALLICA исполнили RAMMSTEIN 29
*MARK MORTON: «Не странно ли, что за 25 лет так никого и не п... 26
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*

Atheist

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5 июн 2026 : 		 Профессиональное видео с выступления ATHEIST

24 апр 2025 : 		 Вокалист ATHEIST: «Иногда приятно быть стариком»

23 янв 2025 : 		 ATHEIST работают над альбомом

19 июн 2023 : 		 Видео с выступления ATHEIST

14 апр 2023 : 		 Переиздания ATHEIST выйдут летом

22 фев 2021 : 		 Новый сингл от участников ATHEIST и JAKOB SIN

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28 авг 2020 : 		 Карантинное видео от ATHEIST

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30 июн 2020 : 		 ATHEIST не верят в европейский тур осенью

23 дек 2019 : 		 Видео с выступления ATHEIST

28 апр 2019 : 		 ATHEIST на фортепиано

21 фев 2018 : 		 Новый альбом ATHEIST выйдет в этом году

20 дек 2016 : 		 У фронтмена ATHEIST родился сын

5 мар 2015 : 		 Гитарист ATHEIST снимется в фильме

9 июн 2014 : 		 ATHEIST готовятся к записи

9 июл 2013 : 		 Барабанщик ATHEIST попал в аварию

4 июн 2013 : 		 Ранние альбомы ATHEIST выйдут на виниле

26 июн 2012 : 		 В ATHEIST вернулся басист Tony Choy

11 авг 2011 : 		 ATHEIST отменили европейское турне

22 июн 2011 : 		 Видео полного концерта ATHEIST

8 июн 2011 : 		 Новый гитарист ATHEIST

23 май 2011 : 		 Фронтмен ATHEIST: «CHUCK SCHULDINER не изобретал техничного металла»

5 май 2011 : 		 Видео с выступления ATHEIST

26 янв 2011 : 		 ATHEIST выступят с новым басистом

9 окт 2010 : 		 Новая песня ATHEIST
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Профессиональное видео с выступления ATHEIST



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Группа ATHEIST опубликовали несколько концертных клипов, снятых в рамках визита в Токио в прошлом году












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