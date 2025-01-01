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*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 28
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
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Liv Kristine

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Новое видео LIV KRISTINE



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“Amor Vincit Omnia”, новое видео LIV KRISTINE, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Amor Vincit Omnia, релиз которого состоялся 25 апреля на Metalville Records. Продюсером материала выступал Sascha Dannenberg из Twilight Sound Studio. Andy Classen (Stage One Studio) отвечал за мастеринг.

Трек-лист:

“Prelude”
“Amor Vincit Omnia”
“Ode to Life Pristine”
“12th February”
“Hold it with Your Life”
“Angel in Disguise”
“Sapphire Heaven”
“Unzip My Love”
“Melange (Whenaddictioncalls)”
“Tangerines”
“When Stillness Speaks”




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