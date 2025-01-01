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*Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии» 166
*CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил» 140
*STEVE MILLER получит награду Лес Пола 65
*Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты... 59
*Новое видео BATTLE BEAST 39
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Liv Kristine

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24 май 2025 : 		 LIV KRISTINE в новом треке Alexandrite

29 апр 2025 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

14 апр 2025 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

25 мар 2025 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

23 мар 2025 : 		 LIV KRISTINE работает с детьми

24 фев 2025 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

7 ноя 2024 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

20 фев 2024 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

6 фев 2024 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 дек 2023 : 		 Дебютный альбом LIV KRISTINE выйдет на виниле

8 июн 2023 : 		 LIV KRISTINE: «Начался второй этап моей жизни»

11 май 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

30 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

20 мар 2023 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

2 мар 2023 : 		 Видео с текстом от LIV KRISTINE

24 янв 2023 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE

12 янв 2023 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной

23 мар 2022 : 		 Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом

19 апр 2021 : 		 Новое видео LIV KRISTINE

1 апр 2021 : 		 Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году

19 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР весной

15 окт 2020 : 		 LIV KRISTINE выпустит ЕР

1 май 2020 : 		 LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE

3 мар 2020 : 		 LIV KRISTINE записывает новый альбом

7 янв 2020 : 		 Новый сингл LIV KRISTINE

10 дек 2019 : 		 LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY
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|||| сегодня

LIV KRISTINE в новом треке Alexandrite



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Cold Stars feat. Liv Kristine, новое видео Alexandrite, доступно ниже.




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