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Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»
166
CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»
140
STEVE MILLER получит награду Лес Пола
65
Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты...
59
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Лидер FILTER: «Стриминг нанес огромный урон индустрии»
166
CHRIS POLAND: «Dave мне изрядно навредил»
140
STEVE MILLER получит награду Лес Пола
65
Гитарист IRON MAIDEN: «Лишь ничтожный процент людей зарабаты...
59
Новое видео BATTLE BEAST
39
все новости группы
Liv Kristine
Норвегия
Pop Rock
Gothic Rock
Pop Metal
Gothic Metal
Gothic Pop
http://www.livkristine.de
Myspace:
http://www.myspace.com/livkristinepage
Facebook:
https://www.facebook.com/LivKristineOfficial
24 май 2025
:
LIV KRISTINE в новом треке Alexandrite
29 апр 2025
:
Новое видео LIV KRISTINE
14 апр 2025
:
Новое видео LIV KRISTINE
25 мар 2025
:
Видео с текстом от LIV KRISTINE
23 мар 2025
:
LIV KRISTINE работает с детьми
24 фев 2025
:
Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE
7 ноя 2024
:
Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной
20 фев 2024
:
Видео с текстом от LIV KRISTINE
6 фев 2024
:
Видео с текстом от LIV KRISTINE
24 дек 2023
:
Дебютный альбом LIV KRISTINE выйдет на виниле
8 июн 2023
:
LIV KRISTINE: «Начался второй этап моей жизни»
11 май 2023
:
Новое видео LIV KRISTINE
30 мар 2023
:
Новое видео LIV KRISTINE
20 мар 2023
:
Новое видео LIV KRISTINE
2 мар 2023
:
Видео с текстом от LIV KRISTINE
24 янв 2023
:
Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE
12 янв 2023
:
Новый альбом LIV KRISTINE выйдет весной
23 мар 2022
:
Переиздание LIV KRISTINE выйдет летом
19 апр 2021
:
Новое видео LIV KRISTINE
1 апр 2021
:
Новый альбом LIV KRISTINE выйдет в этом году
19 окт 2020
:
LIV KRISTINE выпустит ЕР весной
15 окт 2020
:
LIV KRISTINE выпустит ЕР
1 май 2020
:
LEGO-видео на кавер-версию хита ARMY OF LOVERS при участии LIV KRISTINE
3 мар 2020
:
LIV KRISTINE записывает новый альбом
7 янв 2020
:
Новый сингл LIV KRISTINE
10 дек 2019
:
LIV KRISTINE выпустит сингл, написанный в соавторстве с бывшим коллегой по THEATRE OF TRAGEDY
12 дек 2017
:
LIV KRISTINE исполняет BLACK SABBATH
24 ноя 2016
:
Бывшая вокалистка LEAVES' EYES: «Они поступили непрофессионально»
24 окт 2016
:
Видео с выступления LIV KRISTINE
9 май 2016
:
LIV KRISTINE споёт на новом сингле TANZWUT
6 май 2016
:
LIV KRISTINE работает с бывшими участниками THEATRE OF TRAGEDY
21 апр 2016
:
LIV KRISTINE собирается сотрудничать с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY
8 дек 2015
:
Автограф-сессия LIV KRISTINE в Петербурге
30 ноя 2015
:
Трейлер нового тура LIV KRISTINE
25 ноя 2015
:
Новый сет-лист и даты выступлений LIV KRISTINE
30 сен 2015
:
LIV KRISTINE рассказала о предстоящем туре вместе с бывшим вокалистом THEATRE OF TRAGEDY
14 авг 2015
:
LIV KRISTINE и Raymond определились с сет-листом
14 окт 2014
:
Новое видео LIV KRISTINE
8 окт 2014
:
Новая песня LIV KRISTINE
12 сен 2014
:
Семплы новых песен LIV KRISTINE
6 сен 2014
:
DORO на новом альбоме LIV KRISTINE
18 апр 2014
:
LIV KRISTINE записывает сольный альбом
27 дек 2012
:
LIV KRISTINE исполнила песню THEATRE OF TRAGEDY
18 сен 2012
:
Новое видео LIV KRISTINE
3 сен 2012
:
Трейлер нового альбома LIV KRISTINE
25 июл 2012
:
Семпл новой песни LIV KRISTINE
27 июн 2012
:
Дата выхода нового альбома LIV KRISTINE
12 июн 2012
:
Обложка и трек-лист нового альбома LIV KRISTINE
2 май 2012
:
Название нового альбома LIV KRISTINE
5 дек 2011
:
LIV KRISTINE представила новый трек
21 ноя 2011
:
LIV KRISTINE начала запись сольного альбома
29 авг 2010
:
Семплы с нового альбома LIV KRISTINE
3 авг 2010
:
Новое видео LIV KRISTINE
6 июн 2010
:
Детали нового альбома LIV KRISTINE
22 мар 2010
:
Liv Kristine завершила работу над сольным альбомом
30 дек 2008
:
LIV KRISTINE выпустит новый сольный альбом в следующем году
26 янв 2006
:
Liv Kristine сотрудничает с Peter'ом Tagtgren'ом
19 янв 2006
:
LIV KRISTINE: обложка альбома "Enter My Religion" в сети
5 янв 2006
:
LIV KRISTINE: трек-лист "Enter My Religion"
12 дек 2005
:
LIV KRISTINE выпустит новый EP "Fake A Smile"
19 окт 2005
:
LIV KRISTINE снимает первый сольный видео-клип
30 сен 2005
:
LIV KRISTINE закончила работу над сольным альбомом
16 июл 2005
:
Liv Kristine готовит новый альбом
сегодня
LIV KRISTINE в новом треке Alexandrite
Cold Stars feat. Liv Kristine, новое видео Alexandrite, доступно ниже.
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Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
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Рецензии
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Контакты
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Сообщений нет