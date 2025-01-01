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ANDREAS KISSER: «Я не особо думаю о том, что будет после SEPULTURA»



ANDREAS KISSER в недавнем интервью ответил на вопрос, правильным ли был шаг объявить о прощальном туре:



«Я думаю, это был отличный импульс. 40-летняя годовщина — отличная отметка. У нас потрясающая история: мы родом из Бразилии, играли почти в 80 странах по всему миру, привнесли бразильскую музыку в тяжёлый металл, в трэш-металл, в тяжёлую музыку в целом. И мы записали отличный альбом, "Quadra" — он у нас последний. Мы пережили пандемию, локдаун. Я также прошёл через тяжёлые времена с моей женой. Она скончалась после борьбы с раком два с половиной года назад, и это дало мне совершенно новый взгляд на жизнь — я стал уважать бренность, смерть, я не отрицаю этого. Существует тенденция не говорить об угасании, о смерти в целом, и после её смерти большая часть меня умерла вместе с ней. Но в то же время появилось и нечто другое — новый опыт, новые идеи, новые горизонты, новые ситуации. Я не выбирал этот путь, но я оказался на нём. Умирание и смерть были для меня самым важным учителем. И я чувствовал, что SEPULTURA нужно дать отдых. На меня очень давило желание сочинить ещё один альбом, провести ещё один цикл, ещё один тур. Сочинять альбом нелегко. Нужно быть на сто процентов сосредоточенным на нём. И мы решили завязать, остановиться на какое-то время.



Мы записываем концертный альбом во время этого тура. Мы собираемся выпустить концертный альбом. Так что нам ещё есть чем заняться в ближайшие два года. Мы не торопимся. Мы прощаемся, но расслабляемся. Мы делаем это по-своему. Мы бы хотели исполнить наши последние желания, скажем, впервые побывать в Исландии, съездить в Африку и так далее, сыграть в местах, где мы никогда не были, наладить партнёрские отношения и провести туры. Сейчас происходит много всего, и поступают разные предложения. Мы хотели бы побывать во всех уголках мира, по-настоящему насладиться этим моментом и после этого просто немного подышать... И это здорово. Это всё ещё волнительно. Это лучший тур в Европе за всю нашу историю. Многие люди пришли посмотреть на SEPULTURA в первый раз. Некоторые фанаты познакомились на концерте SEPULTURA. Теперь они женаты. У них есть дети. Это здорово. Это потрясающее чувство. И мы испытываем благодарность, когда мы говорим нашим фанатам: "Спасибо вам огромное за то, что на протяжении 40 лет вы поддерживаете нас и нашу актуальность"».



Он также рассказал, как он планирует проводить время после того, как SEPULTURA завершит свой прощальный тур:



«С тех пор как я присоединился к SEPULTURA в 1987-м, мы никогда не останавливались. Даже когда мы сидели на самоизоляции, мы создавали альбом. Когда мы меняли вокалистов, менеджеров и прочее, мы всегда репетировали, всегда работали над будущим. И мне кажется, что это хороший импульс, потому что мы ещё достаточно молоды, чтобы быть мотивированными начать что-то ещё с нуля. Конечно, я буду заниматься музыкой. Я люблю этим заниматься. Я не собираюсь бросать SEPULTURA, чтобы продавать машины или что-то в этом роде. Я буду продолжать заниматься музыкой. Я всё ещё изучаю музыку.



Я не слишком беспокоюсь о своём будущем после SEPULTURA. Как я уже сказал, у нас есть ещё два года гастролей. Я люблю наслаждаться моментом, как мы это делаем сейчас. Каждое шоу было потрясающим. Это потрясающее чувство. У меня много разных вариантов. У меня уже есть другая группа под названием DE LA TIERRA. Я веду радиошоу в Сан-Паулу вместе со своим сыном уже 13 лет. И у меня есть несколько параллельных дел, и у меня может появиться больше времени, чтобы посвятить его им. А ещё я хочу давать уроки игры на гитаре, записать видео, рассказывающее о моём стиле, музыке SEPULTURA, акустической гитаре и прочем, чтобы уделить этому больше времени. Многие люди просят об этом, так что я хочу уделить этому больше времени. И я знаю много музыкантов, много групп. Я обсуждаю с ними: "Давайте сделаем это, давайте сделаем то". У меня есть идея сделать регги-проект с Дерриком Грином, фронтменом SEPULTURA. Кто знает? Я открыт для всего. Это немного пугает, но в то же время очень волнительно чувствовать свободу, которую мы можем выразить и посмотреть, что из этого получится. Думаю, именно поэтому мы и остановились — чтобы выйти из зоны комфорта, уйти в себя и в творческом смысле подышать другим воздухом».







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