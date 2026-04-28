*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 53
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 34
*Dani Filth в новом видео TARJA 32
*LIVA на Wormholedeath 27
28 апр 2026 : 		 ANDREAS KISSER о пост-SEPULTURA: «Идей уже вагон!»

9 апр 2026 : 		 ANDREAS KISSER о пост-SEPULTURA: «Я не перестану заниматься музыкой»

20 фев 2026 : 		 ANDREAS KISSER: «JUDAS PRIEST научили меня металлу»

21 июл 2025 : 		 ANDREAS KISSER с сыном исполнили METALLICA, BLACK SABBATH, IRON MAIDEN

5 май 2025 : 		 ANDREAS KISSER: «Я не особо думаю о том, что будет после SEPULTURA»

3 мар 2025 : 		 ANDREAS KISSER пять лет не берет в рот крепкого

2 мар 2024 : 		 Гитарист SEPULTURA четыре года не брал в рот крепкого

27 дек 2023 : 		 Гитарист SEPULTURA: «Я бы ничего не стал менять в своей жизни»

24 дек 2023 : 		 ANDREAS KISSER присоединился на сцене к IVETE SANGALO

16 авг 2022 : 		 ANDREAS KISSER с сыном исполняют METALLICA

4 июл 2022 : 		 У лидера SEPULTURA умерла жена

10 дек 2020 : 		 ANDREAS KISSER: «У меня есть 12–15 песен для сольного альбома»

23 сен 2020 : 		 Гитарист SEPULTURA заявил, что прослушивание для METALLICA в 1992 году было одним из лучших событий в его жизни

21 сен 2016 : 		 ANDREAS KISSER выступил на закрытии паралимпийских игр

16 авг 2016 : 		 ANDREAS KISSER в "Jackson Speed Round"
ANDREAS KISSER о пост-SEPULTURA: «Идей уже вагон!»



ANDREAS'a KISSER'a в новом интервью попросили рассказать о планах после финального тура SEPULTURA, на что он ответил:

«У меня очень много идей. Уже много лет у нас параллельно с SEPULTURA существует куча всего. У меня есть ещё одна группа — De La Tierra. Уже 14 лет я веду радиошоу со своим сыном здесь, в Сан-Паулу. Есть ещё один проект с сыном — Kisser Clan, где мы играем каверы и всё такое.

И ещё, после смерти моей жены, я запустил здесь движение, чтобы побуждать людей говорить о смерти — потому что это табуированная тема в Бразилии. Да и в мире в целом, но в Бразилии особенно. После того опыта, который я пережил с женой, я начал этим заниматься, пытаться как-то улучшить саму “культуру умирания” здесь. Мы можем вносить изменения — культурные изменения, которые делают этот процесс немного легче. Конечно, терять близких — это всегда очень больно, но есть способы, как мы можем подготовить себя к этому в течение жизни.

Концепция “Celebrating Life Through Death” во многом выросла из моего личного опыта — это про уважение к предельности, про то, чтобы воспринимать смерть не как наказание, а как неизбежную часть жизни. Когда ты принимаешь конец, ты начинаешь гораздо интенсивнее проживать настоящее. И именно этим мы сейчас и занимаемся. У нас идёт потрясающий тур — возможно, лучший в нашей карьере. Мы встречаем старых друзей. Очень много людей, которые никогда раньше не видели SEPULTURA вживую, приходят на концерты. Мы исполняем наши желания — буквально последние желания: сыграть в Исландии, выступить на Lollapalooza, выпустить новый EP с балладой. А почему бы и нет, правда?

У нас есть привычка не говорить об этом [о смерти], и когда она приходит, мы оказываемся не готовы — ни эмоционально, ни рационально — справиться с этим более спокойно, скажем так. Поэтому я, конечно, буду уделять этому больше времени. Я провожу фестиваль здесь, в Бразилии, в честь Патрисии, моей жены, и все средства идут в организации, которые занимаются паллиативной помощью в фавелах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Эти люди полностью забыты обществом. У них нет доступа к лекарствам, иногда даже к больницам.

Так что жизнь как будто привела меня к этому через смерть — если это вообще имеет смысл. Но в этом есть смысл. Одно без другого не существует. Поэтому это нужно принять — и жить более интенсивно».

И в завершение он сказал:

«В целом у меня есть подобные возможности — и, конечно, новые идеи, новые проекты. Я знаю огромное количество музыкантов по всему миру — потрясающих музыкантов из потрясающих групп — с которыми можно начать что-то новое, свежее. Кто знает? Но при этом я хочу больше времени уделять классической гитаре. Я много учусь, очень много — я, по сути, никогда и не прекращал учиться. Мне нравится пробовать разные вещи, разные подходы к музыке и смотреть, к чему это приведёт.

Я думаю, мне не обязательно быть в чём-то полностью уверенным. Единственное, в чём я уверен — начинается новый этап. И этого достаточно. А дальше посмотрим, куда меня приведут мои новые дороги».




28 апр 2026
olly71
Идей то может и вагон только история показывает что очень маленький круг музыкантов после ухода из известной группы смогли основать свою новую и добится хорошей популярности ( Майкл Эмотт - Удо - Оззи - Дио - Ковердейл - Блэкмор - Мастейн )
28 апр 2026
i
industrialist
olly71, а, следовательно, реюнион для чесов неизбежен
28 апр 2026
Red One
olly71, мастейн из неизвестной группы ушёл
28 апр 2026
gravitgroove
Во-первых, карьера Удо вне Accept несопостовима с картерой сольного Оззи и даже Soulfly Макса Кавалеры по охвату аудитории. Но да ладно, закроем на это глаза.
Во-вторых, как показывает реальность, харизматичных музыкантов, начавших свое дело не меньше тех, которые везли свое существование, как участники Fear Factory вне группы или тот же Paul DiAnno вне Iron Maiden: с одной стороны вы получили успех Хансена с Gamma Ray, а с другой мало кому нужные сообники Киске, и тоже самое в нише блэк метала, где есть успешно выпускающий альбомы Ihsahn, где-то по середине востребованный Mortiis и мало кому интересный Samoth с его попытками скрестить Morbid Angel и Slayer.
