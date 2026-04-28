сегодня



ANDREAS KISSER о пост-SEPULTURA: «Идей уже вагон!»



ANDREAS'a KISSER'a в новом интервью попросили рассказать о планах после финального тура SEPULTURA, на что он ответил:



«У меня очень много идей. Уже много лет у нас параллельно с SEPULTURA существует куча всего. У меня есть ещё одна группа — De La Tierra. Уже 14 лет я веду радиошоу со своим сыном здесь, в Сан-Паулу. Есть ещё один проект с сыном — Kisser Clan, где мы играем каверы и всё такое.



И ещё, после смерти моей жены, я запустил здесь движение, чтобы побуждать людей говорить о смерти — потому что это табуированная тема в Бразилии. Да и в мире в целом, но в Бразилии особенно. После того опыта, который я пережил с женой, я начал этим заниматься, пытаться как-то улучшить саму “культуру умирания” здесь. Мы можем вносить изменения — культурные изменения, которые делают этот процесс немного легче. Конечно, терять близких — это всегда очень больно, но есть способы, как мы можем подготовить себя к этому в течение жизни.



Концепция “Celebrating Life Through Death” во многом выросла из моего личного опыта — это про уважение к предельности, про то, чтобы воспринимать смерть не как наказание, а как неизбежную часть жизни. Когда ты принимаешь конец, ты начинаешь гораздо интенсивнее проживать настоящее. И именно этим мы сейчас и занимаемся. У нас идёт потрясающий тур — возможно, лучший в нашей карьере. Мы встречаем старых друзей. Очень много людей, которые никогда раньше не видели SEPULTURA вживую, приходят на концерты. Мы исполняем наши желания — буквально последние желания: сыграть в Исландии, выступить на Lollapalooza, выпустить новый EP с балладой. А почему бы и нет, правда?



У нас есть привычка не говорить об этом [о смерти], и когда она приходит, мы оказываемся не готовы — ни эмоционально, ни рационально — справиться с этим более спокойно, скажем так. Поэтому я, конечно, буду уделять этому больше времени. Я провожу фестиваль здесь, в Бразилии, в честь Патрисии, моей жены, и все средства идут в организации, которые занимаются паллиативной помощью в фавелах Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу. Эти люди полностью забыты обществом. У них нет доступа к лекарствам, иногда даже к больницам.



Так что жизнь как будто привела меня к этому через смерть — если это вообще имеет смысл. Но в этом есть смысл. Одно без другого не существует. Поэтому это нужно принять — и жить более интенсивно».



И в завершение он сказал:



«В целом у меня есть подобные возможности — и, конечно, новые идеи, новые проекты. Я знаю огромное количество музыкантов по всему миру — потрясающих музыкантов из потрясающих групп — с которыми можно начать что-то новое, свежее. Кто знает? Но при этом я хочу больше времени уделять классической гитаре. Я много учусь, очень много — я, по сути, никогда и не прекращал учиться. Мне нравится пробовать разные вещи, разные подходы к музыке и смотреть, к чему это приведёт.



Я думаю, мне не обязательно быть в чём-то полностью уверенным. Единственное, в чём я уверен — начинается новый этап. И этого достаточно. А дальше посмотрим, куда меня приведут мои новые дороги».







+1 -1



( 4 ) просмотров: 356

